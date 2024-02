Johnny Cash: La gala country que no debes olvidar

Yo si lo llamo un prodigio musical que, sin miedo a equivocarme, ha logrado apasionar a miles con la música country.

¿Saben de quién estamos hablando?. De Johnny Cash (1934-2003), el hombre de negro y que hoy 26 de febrero celebraría su cumpleaños número 92.

Su vida retratada en la película Walk the line (2005) tiene verdades, mentiras y pasajes poéticos que no dejan de ser idílicos.

En la vida real, Cash sí vivió un gran romance con la que fuera su esposa June Carter, con quien se casó en 1968, pero también hubo episodios tristes de desamor e infidelidades.

El film mostró cómo June luchó con todas las fuerzas por alejar a Cash de sus adicciones, uno de los grandes problemas en su vida y que casi lo aleja de la música.

La recreación del 22 de febrero de 1968 en el que el artista le pidió matrimonio en un concierto, en Canadá, ante la mirada de 7,000 espectadores, sí sucedió y justo ahí comenzaba Cash con una nueva etapa musical y de familia.

Y fue justo después de su boda con June que el cantante rescata su carrera y le da un nuevo giro.

Pero hablemos de su legado musical.

Entre 1954 y 2005 grabó 96 discos que incluyen los géneros de country, folk, gospel, rock y rockabilly.

At San Quentin fue uno de sus álbumes más emblemáticos, era el segundo disco de una serie de grabaciones de directos que Cash, realizó en diversas prisiones y se grabó en vivo en la cárcel estatal de San Quentin el 24 de febrero de 1969. Se lanzó el 16 de junio de ese mismo año.

El disco ganó oro el 12 de agosto de 1969, platino y doble platino el 21 de noviembre de 1986.

Además, fue nominado a varios premios Grammy, incluido Álbum del Año y ganó el premio a la Mejor Interpretación Vocal Country Masculina por "A Boy Named Sue".

Did you know these facts about Cash's iconic song "A Boy Named Sue"? pic.twitter.com/cIr1WuGp8b