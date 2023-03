¡The Champ is Here! John Cena regresará en Wrestlemania 39

El día esperado por muchos llegará este próximo 1 y 2 de abril, pues el 16 veces campeón mundial, John Cena, hará su gran regreso a los cuadriláteros en la vitrina de los inmortales, Wrestlemania 39.



El líder de la cenation hará su retorno al evento más grande de lucha libre en el mundo para enfrentar al actual campeón de Estados Unidos, Austin Theory.

El combate se pactó durante el más reciente Monday Night Raw en Boston, Massachussets, luego de que Cena, con un par de lagrimas en sus ojos, hiciera una aparición especial para hablar sobre su carrera y su camino rumbo a Wrestlemania.

An incredibly emotional @JohnCena is here on #WWERaw and is taking it all in. ❤️ pic.twitter.com/7r0x2EFbsB