Irán confirma a sus 26 convocados para el Mundial 2026

La selección de Irán dio a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que marcará la primera edición con 48 selecciones participantes.

El técnico del conjunto persa apostó por una base de jugadores con experiencia internacional y mantuvo a varias de las figuras que guiaron al equipo durante las eliminatorias asiáticas.

Entre ellas destaca el delantero Mehdi Taremi, quien será la principal carta ofensiva de una selección que busca dar un paso adelante en el escenario mundial.

La convocatoria llega en medio de un contexto complejo para Irán debido a las tensiones políticas y militares con Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la justa mundialista, sin embargo la FIFA reiteró meses atrás que la participación iraní nunca estuvo en duda.

FIFA ratificó la presencia de Irán

En abril pasado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, despejó cualquier incertidumbre sobre la presencia de Irán en el torneo.

"El equipo iraní va a venir, por supuesto. Esperamos que para entonces la situación sea pacífica, eso ciertamente ayudaría. Pero claro que Irán debe venir. Ellos clasificaron y los jugadores quieren venir", declaró el dirigente durante una visita a Washington.

Las palabras de Infantino llegaron después de especulaciones sobre posibles restricciones derivadas del conflicto entre ambos países.

Aunque la lista mantiene a la mayoría de los futbolistas que lograron la clasificación, la principal sorpresa fue la exclusión de Sardar Azmoun.

El atacante, considerado durante años una de las máximas figuras del futbol iraní y referente histórico de la selección, quedó fuera de la convocatoria definitiva, una decisión que ha generado debate entre aficionados y analistas deportivos.

En contraste, el cuerpo técnico depositó su confianza en Mehdi Taremi, quien asumirá el liderazgo ofensivo del equipo en una de las competiciones más exigentes de los últimos años.

Los 26 elegidos por Irán

Porteros

Alireza Beiranvand (Tractor)

Hossein Hosseini (Sepahan Esfahan)

Payam Niazmand (Persépolis Teherán)

Defensas

Daniyal Eiri (Malavan)

Ehsan Hajsafi (Sepahan Esfahan)

Saleh Hardani (Esteghlal Teherán)

Hossein Kanaani (Persépolis Teherán)

Shoja Khalilzadeh (Tractor)

Milad Mohammadi (Persépolis Teherán)

Ali Nemati (Foolad)

Ramin Rezaeian (Foolad)

Mediocampistas

Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal Teherán)

Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli)

Mehdi Ghayedi (Al-Nasr)

Saman Ghoddos (Kalba)

Mohammad Ghorbani (Al Wahda)

Alireza Jahanbakhsh (Dender)

Mohammad Mohebi (Rostov)

Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal Teherán)

Mehdi Torabi (Tractor)

Aria Yousefi (Sepahan Esfahan)

Delanteros

Ali Alipour (Persépolis Teherán)

Dennis Dargahi (Standard Liège)

Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor)

Mehdi Taremi (Olympiacos)

Shahriar Moghanlou (Kalba)

Un grupo exigente en Norteamérica

Irán quedó ubicado en el Grupo G, una zona que se disputará entre sedes de Estados Unidos y Canadá.

El combinado asiático enfrentará a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda durante la fase de grupos, en busca de alcanzar un objetivo que históricamente se le ha resistido: avanzar más allá de la primera ronda.

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