Italia sondea a Guardiola y Ancelotti para director técnico

La Federación Italiana de Futbol confirmó que sostuvo conversaciones con Pep Guardiola y Carlo Ancelotti para asumir la dirección técnica de la selección

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La selección de Italia continúa buscando una salida a la crisis que la dejó fuera de su tercer Mundial consecutivo y la Federación Italiana de Futbol (FIGC) ya puso la mira en dos de los entrenadores más exitosos de la historia: Pep Guardiola y Carlo Ancelotti.

El nuevo director técnico de la federación, Paolo Maldini, confirmó que ambos estrategas fueron contactados para conocer su disposición de asumir el proyecto de una selección que intenta reconstruirse después de uno de los periodos más complicados de su historia reciente.

Durante una reunión con clubes de la Serie A, Maldini reconoció que la FIGC inició conversaciones con entrenadores de primer nivel antes de tomar una decisión definitiva.

“No podemos ocultar que también hablamos con Carlo Ancelotti antes de hablar con Pep. Sinceramente, nos pareció correcto empezar por los mejores del mundo, para ver su disponibilidad general”, declaró.

El exdefensor italiano también admitió que Guardiola es uno de los principales objetivos de la federación, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre el estado de las negociaciones.

“Hoy no podemos dar noticias sobre lo que está pasando. Han identificado a uno de nuestros objetivos”, señaló.

Guardiola aparece como la opción más ambiciosa

Pep Guardiola se encuentra sin equipo desde que dejó el Manchester City al final de la temporada pasada, cerrando una etapa histórica de diez años en la que transformó al club inglés en una potencia mundial.

A sus 55 años, el entrenador español acumula 35 títulos importantes en su trayectoria, incluidos campeonatos con Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

De acuerdo con Maldini, él y Leonardo viajaron recientemente a Barcelona, donde sostuvieron reuniones con Guardiola para explorar la posibilidad de que tome las riendas de la selección italiana.

Ancelotti también fue consultado

Antes del acercamiento con Guardiola, la federación italiana buscó a Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil.

Sin embargo, el técnico italiano renovó recientemente su contrato con la selección brasileña hasta el Mundial de 2030, aunque su situación quedó bajo los reflectores después de la sorpresiva eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial 2026 tras caer 2-1 ante Noruega.

Ancelotti, de 67 años, presume un currículo excepcional. Es el único entrenador que ha conquistado cinco veces la Liga de Campeones y ha ganado títulos de liga en Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España.

Cabe recordar que la urgencia de encontrar un nuevo líder responde al duro golpe que sufrió Italia tras quedar fuera de una Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva.

La eliminación provocó la salida del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, así como la renuncia de Gennaro Gattuso, quien había asumido el cargo apenas un año antes tras la destitución de Luciano Spalletti.

Otros nombres siguen en la lista

Aunque Guardiola y Ancelotti aparecen como las opciones más atractivas, la federación también analiza otras alternativas.

Entre los candidatos mencionados figuran Roberto Mancini, campeón de la Eurocopa 2021 con Italia; Antonio Conte, uno de los técnicos más exitosos del futbol italiano reciente; y Andrea Pirlo, campeón del mundo con la Azzurra en Alemania 2006.