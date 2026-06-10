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Isaac del Toro avanza en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes

El ciclista mexicano Isaac del Toro escaló dos posiciones en la clasificación general y ya se ubica en el puesto 14 tras la cuarta etapa

  • 10
  • Junio
    2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa mostrando regularidad en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 al conseguir un ascenso de dos posiciones en la clasificación general tras la disputa de la cuarta etapa de la competencia francesa.

Aunque el ciclista bajacaliforniano finalizó en el lugar 71 de la jornada, logró mantenerse dentro del grupo principal de competidores y evitó perder tiempo significativo frente a los favoritos al título, una estrategia que terminó beneficiándolo en la tabla acumulada.

Gracias a este resultado, Del Toro pasó del puesto 16 al 14 de la clasificación general.

La cuarta jornada recorrió 167.4 kilómetros y estuvo caracterizada por constantes intentos de fuga y movimientos ofensivos en los puertos de montaña, obligando a los contendientes a administrar esfuerzos para evitar pérdidas importantes.

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El mexicano cruzó la meta apenas cuatro segundos después del vencedor de la etapa, formando parte de un amplio grupo de aproximadamente 60 corredores que llegaron prácticamente juntos al final del recorrido.

Su desempeño le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos y aprovechar los retrasos de algunos rivales directos.

Quinn Simmons se lleva el triunfo

La victoria de etapa fue para el estadounidense Quinn Simmons, quien protagonizó un emocionante cierre tras desprenderse junto a un reducido grupo de corredores en los kilómetros finales.

Simmons registró un tiempo de 3 horas, 4 minutos y 8 segundos, superando en la línea de meta a Finn Fisher-Black y Matteo Vercher para adjudicarse el triunfo.

Mientras tanto, el francés Alex Baudin conservó el liderato general y seguirá vistiendo el maillot amarillo al inicio de la siguiente jornada.

Del Toro se mantiene cerca de los favoritos

El integrante del UAE Team Emirates-XRG se encuentra ahora a 1 minuto y 16 segundos del líder de la competencia, una diferencia que todavía lo mantiene con opciones de seguir escalando posiciones conforme avance la carrera.

Además, se ubica a solo 16 segundos del décimo lugar, ocupado por Paul Seixas, y a 29 segundos de Juan Ayuso, uno de los principales aspirantes al podio.

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El ascenso del mexicano fue posible luego de que corredores como Bruno Armirail y Maxim van Gils cedieran tiempo durante la etapa, permitiéndole avanzar en la clasificación.

Así marcha la clasificación general

Tras cuatro etapas disputadas, Alex Baudin continúa al frente de la clasificación general con un tiempo acumulado de 13:35:13 horas, seguido por Kévin Vauquelin y Oscar Onley.

Isaac del Toro ocupa actualmente la posición 14, consolidándose como el mejor mexicano en competencia y manteniéndose dentro del grupo de corredores que aún aspiran a pelear por los puestos de honor.


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