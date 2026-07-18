Isaac del Toro logra segundo lugar en etapa 14 del Tour Francia

El ciclista mexicano Isaac del Toro logró el segundo puesto en la etapa 14 del Tour de Francia y subió una posición en la clasificación general

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El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una destacada actuación en la etapa 14 del Tour de Francia 2026 al finalizar en la segunda posición, resultado que le permitió avanzar un lugar en la clasificación general y colocarse entre los siete mejores de la competencia.

La jornada fue ganada por el esloveno Tadej Pogacar, quien lanzó un ataque decisivo para quedarse con la victoria y mantener el liderato de la carrera con el maillot amarillo.

¡Segundo lugar 🥈 para el Torito 🐂!



Isaac del Toro 🇲🇽 hace una enorme actuación en la etapa 14 del Tour de France 🇫🇷🚴‍♂️ y logra el 2° puesto



La alta montaña 🚵‍♂️ no es rival para Isaac 😎 pic.twitter.com/CACDEFqR8X — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) July 18, 2026

Pogacar consiguió su cuarto triunfo en esta edición del Tour de Francia al imponerse en la llegada a Le Markstein, un sitio donde ya había ganado tres años atrás.

El corredor del UAE atacó a 1.6 kilómetros de la cima del col du Haag, a cinco kilómetros de la meta, y logró cruzar la línea de llegada con una ventaja de 38 segundos sobre Isaac del Toro y Paul Seixas.

Del Toro escala posiciones

El mexicano completó la etapa con un tiempo de 4:00:45 y subió al séptimo puesto de la clasificación general tras una actuación que lo confirmó como uno de los protagonistas de la competencia.

La etapa se disputó entre Mulhouse y Le Markstein Fellering, con un recorrido de 153.3 kilómetros marcado por constantes ascensos y descensos en la zona montañosa.

Podio de la etapa 14

El resultado final de la jornada quedó de la siguiente manera:

Tadej Pogacar - 4:00:07

Isaac del Toro - +00:38

Paul Seixas - +00:38

Con esta victoria, Pogacar sumó su triunfo número 25 en el Tour de Francia y alcanzó al francés André Leducq en la lista histórica de ganadores de etapa en la ronda gala.

El esloveno continúa en camino hacia su quinto título del Tour y ahora solo tiene por delante a Bernard Hinault, Eddy Merckx y Mark Cavendish en la clasificación histórica de victorias de etapa.

Las etapas 14 y 15 del Tour de Francia representan uno de los mayores desafíos para los ciclistas, debido al complicado perfil montañoso que exige resistencia y estrategia para mantenerse en la pelea por la clasificación general.