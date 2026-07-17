Isaac del Toro cae al octavo lugar general en Tour de Francia

Isaac del Toro perdió una posición en la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras concluir la Etapa 13 en el lugar 39

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Isaac del Toro perdió una posición en la clasificación general del Tour de Francia 2026 después de una exigente Etapa 13, en la que cruzó la meta en el lugar 39 y cedió terreno frente a varios de sus principales rivales.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG ahora ocupa el octavo puesto de la clasificación general, aunque continúa dentro del Top 10 de la competencia más importante del ciclismo mundial y mantiene vivas sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en la tercera semana de carrera.

La Etapa 13 dejó movimientos importantes en la clasificación general. Del Toro no logró mantenerse con algunos de los corredores que pelean por los primeros lugares y terminó cediendo una posición respecto a la jornada anterior.

Pese al retroceso, el joven mexicano sigue siendo uno de los protagonistas del Tour y conserva el tercer lugar en la clasificación del maillot blanco, que distingue al mejor corredor joven de la competencia.

La etapa fue conquistada por el suizo Mauro Schmid, quien se impuso en un cierre muy disputado sobre el colombiano Harold Tejada.

Pogacar mantiene el liderato

Tras la conclusión de la Etapa 13, el esloveno Tadej Pogacar continúa al frente de la clasificación general y mantiene el control de la carrera.

Los diez primeros lugares quedaron de la siguiente manera:

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Tom Pidcock Juan Ayuso Paul Seixas Florian Lipowitz Isaac del Toro Mattias Skjelmose Lenny Martínez

La montaña vuelve a escena

El Tour de Francia 2026 continuará este sábado 18 de julio con la Etapa 14, considerada una de las jornadas más duras y esperadas de la segunda semana de competencia.

El recorrido abarcará desde Mulhouse hasta la estación de esquí de Le Markstein Fellering, en un trayecto de alta montaña que podría provocar nuevos cambios en la clasificación general.

La etapa presenta ascensos exigentes y un perfil ideal para los escaladores, por lo que representa una oportunidad para que Isaac del Toro busque recuperar tiempo y acercarse nuevamente a los primeros lugares de la carrera.