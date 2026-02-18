Podcast
Deportes

Isaac del Toro finaliza segundo en la etapa 3 del UAE Tour 2026

El ciclista firmó una destacada actuación en la tercera etapa del UAE Tour al finalizar en segundo lugar y escalar al segundo puesto de la clasificación general

  • 18
  • Febrero
    2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro firmó una destacada actuación en la tercera etapa del UAE Tour al finalizar en segundo lugar y escalar al segundo puesto de la clasificación general.

La jornada, disputada este 18 de febrero, fue la primera de montaña con un recorrido de 183 kilómetros desde Umm al Qwain hasta la exigente cima de Jebel Mobrah, donde los últimos seis kilómetros presentaron rampas de hasta 12% de inclinación.

Del Toro cruzó la meta con un tiempo de 4:24:59 horas, a 15 segundos del ganador, el italiano Antonio Tiberi, del equipo Bahrain Victorious, quien atacó en solitario para quedarse con la etapa y asumir el liderato general.

Ataque final y salto en la general

El tricolor mantuvo el ritmo durante todo el recorrido y lanzó un potente ataque en la parte final del ascenso, lo que le permitió asegurar el segundo puesto del día. Con este resultado, Del Toro se coloca a 21 segundos de Tiberi en la clasificación general.

Además, logró ampliar su ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, quien sufrió en la subida y perdió más de un minuto y medio, cediendo posiciones en la pelea por el título.

El mexicano ya había mostrado su nivel al ganar la primera etapa, aunque perdió el liderato tras la contrarreloj del segundo día. Su desempeño en la montaña confirma su candidatura a pelear por la camiseta roja.

Lo que viene en la etapa 4

La cuarta etapa recorrerá zonas desérticas de las montañas Hajar.

De acuerdo con el comité organizador, la jornada iniciará en Fujairah y atravesará enclaves como Hatta (Dubái) y Masfut (Ajmán), siendo la etapa que cruza el mayor número de emiratos.

El viento y la arena podrían convertirse en factores determinantes en una ruta caracterizada por carreteras amplias y largas rectas a través del desierto.

Con varias etapas por disputarse, Del Toro mantiene vivas sus aspiraciones de conquistar el UAE Tour y consolidarse como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional.


