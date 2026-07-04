Isaac del Toro firma un brillante debut en el Tour de Francia

l mexicano Isaac del Toro inició con fuerza el Tour de Francia 2026 al ubicarse sexto en la clasificación general tras completarse la primera etapa

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El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo un destacado debut en el Tour de Francia 2026, al colocarse en la sexta posición de la clasificación general tras disputarse la primera etapa.

La etapa inaugural de la competencia fue una contrarreloj por equipos disputada en Barcelona, donde el triunfo fue para Jonas Vingegaard del Team Visma, con un tiempo de 21:47.

Sexto lugar para Isaac del Toro🇲🇽 en la clasificación general del Tour de Francia tras la primera etapa.



La primera carrera de la edición 2026 fue una contrarreloj por equipos, la cual fue ganada por Jonas Vingegaard🇩🇰 del Team Visma con 21:47.



Isaac hizo una gran etapa siendo… pic.twitter.com/w39R17ggTK — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 4, 2026

El UAE Team Emirates XRG, equipo de Del Toro, finalizó en la tercera posición con un registro de 21:59, en una jornada que recorrió 19.6 kilómetros.

Desempeño de Isaac del Toro

Del Toro cumplió un papel como gregario de Tadej Pogacar y logró mantenerse competitivo, finalizando a solo 26 segundos del líder de la clasificación general.

El mexicano se ubicó en la sexta posición general tras la primera jornada, mostrando solidez en su debut en la “Grande Boucle”.

Clasificación tras la etapa 1

De acuerdo con la clasificación oficial, los principales tiempos quedaron de la siguiente manera:

Jonas Vingegaard (Dinamarca) – 21:47

Filippo Ganna (Italia) – +8”

Tadej Pogacar (Eslovenia) – +12”

Juan Ayuso (España) – +16”

Remco Evenepoel (Bélgica) – +19”

Isaac del Toro (México) – +26”

Un debut histórico para México

El arranque del Tour de Francia 2026 también marcó el regreso de un ciclista mexicano a la competencia tras 29 años de ausencia. Del Toro, de 22 años y originario de Ensenada, forma parte del UAE Team Emirates junto a figuras como Pogacar y Adam Yates.

El recorrido total de la competencia contempla 3,333 kilómetros distribuidos en 21 etapas, con final previsto en París el 26 de julio.

La actividad continuará este domingo 5 de julio con la segunda etapa, que irá de Tarragona a Barcelona en un recorrido de media montaña de 168.5 kilómetros.