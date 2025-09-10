Cerrar X
Isaac del Toro conquista el Giro Della Toscana en Italia

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Emirates, reafirmó su condición de élite al conquistar el Giro Della Toscana

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Emirates, reafirmó su condición de élite al conquistar el Giro Della Toscana, un exigente recorrido de 190 kilómetros con salida y meta en Pontedera.

Con esta victoria, Del Toro suma su undécimo triunfo de la temporada.

El joven de 21 años, originario de Ensenada, mostró su potencia al escaparse del grupo de líderes en los últimos 30 kilómetros, dejando atrás en la subida al Monte Serra al ecuatoriano Richard Carapaz, uno de sus principales rivales en el Giro de Italia.

Del Toro cruzó la meta en solitario con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 38 segundos, seguido por el australiano Michael Storer y el belga Steff Cras.

Esta victoria marca el inicio de una intensa semana para Del Toro, quien competirá mañana en la Copa Sabatini y el domingo en el Trofeo Matteoti, consolidando su gran momento en el ciclismo mundial.


