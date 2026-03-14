Isaac del Toro gana etapa reina de Tirreno-Adriático

El ciclista mexicano Isaac del Toro consiguió este sábado una victoria clave en la sexta etapa de la Tirreno‑Adriático, tras imponerse en la considerada etapa reina de la competencia y acercarse al título de la prestigiosa prueba italiana.

El corredor del UAE Team Emirates cruzó la meta en Camerino con un tiempo de 4:46:50 horas, luego de un intenso recorrido entre San Severino Marche y la ciudad montañosa del centro de Italia.

En el cierre de la jornada, el mexicano superó al noruego Tobias Halland Johannessen y al estadounidense Matteo Jorgenson, quienes completaron el podio tras un emocionante final en ascenso.

Ataque decisivo en el ascenso final

La etapa estuvo marcada por un recorrido exigente que incluyó el ascenso al mítico Sassotetto y una triple subida al Muro della Madonna delle Carceri, un tramo final de tres kilómetros con pendientes promedio de 8.8 % y rampas que alcanzan el 18 %.

En ese último ascenso, Del Toro protagonizó un ataque decisivo a falta de aproximadamente 600 metros para la meta, dejando atrás al italiano Giulio Pellizzari y respondiendo al intento ofensivo del grupo perseguidor.

El mexicano logró cambiar el ritmo en el momento justo para cruzar la meta en solitario y consolidar su ventaja en la clasificación general.

Ventaja en la clasificación general

Con su triunfo en Camerino, Del Toro amplió su liderazgo en la clasificación de la carrera, manteniendo la maglia azzurra de líder.

El ciclista de Ensenada aventaja ahora por 42 segundos a Giulio Pellizzari y por 43 segundos a Matteo Jorgenson, quienes se mantienen como sus principales perseguidores en la competencia.

Además, la victoria representó el triunfo número 25 como profesional para el joven corredor mexicano.

Etapa intensa desde el inicio

La jornada comenzó con una fuga inicial protagonizada por varios corredores, entre ellos Gregor Mühlberger, Vincenzo Albanese, Filippo Ganna, Timo Kielich y Clément Braz Afonso.

El grupo llegó a tener casi cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón antes del ascenso al Valico di Santa Maria Maddalena, una de las subidas más exigentes de esta edición de la llamada “Carrera de los dos mares”.

Con el paso de los kilómetros, los equipos de los favoritos comenzaron a acelerar el ritmo para neutralizar la escapada antes del ascenso final.

Entre los corredores que animaron el tramo decisivo también destacaron el francés Julian Alaphilippe y el ecuatoriano Richard Carapaz, quienes intentaron romper el control del pelotón en los últimos kilómetros.

En paralelo, el español Diego Pablo Sevilla aseguró la clasificación de la montaña de la carrera al mantener la maglia verde, resultado de varias escapadas protagonizadas en las primeras etapas.

El corredor del equipo Team Polti VisitMalta dominó esa clasificación gracias a su rendimiento en los principales puertos del recorrido.

Del Toro, a un paso del “Tridente”

Salvo una sorpresa en la etapa final de este domingo, el mexicano levantará el “Tridente”, trofeo que distingue al campeón de la Tirreno-Adriático.

La séptima y última etapa se disputará entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, un recorrido mayormente plano que, en principio, no debería poner en riesgo el liderato de Del Toro.

De confirmarse el resultado, el ciclista mexicano firmaría una de las victorias más importantes de su carrera y un nuevo capítulo para el ciclismo latinoamericano en el circuito internacional.

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