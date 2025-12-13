Isaac del Toro correrá el Tour de Francia en 2026

El mexicano Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia 2025, disputará el Tour de Francia 2026 como su principal objetivo de la temporada, de acuerdo con el calendario revelado por el UAE Team Emirates.

Con ello, el ciclista de 22 años dejará en segundo plano la ronda italiana para centrarse en la ‘Grande Boucle’.

Del Toro será uno de los principales apoyos del esloveno Tadej Pogacar en el Tour de Francia, aunque en otras competencias asumirá el liderazgo del equipo.

El mexicano aseguró que competir junto al campeón mundial le permitirá seguir creciendo y aprender de uno de los mejores ciclistas de la actualidad.

Calendario previo a la ronda francesa

Antes del Tour, Del Toro competirá en el Tour de Emiratos Árabes Unidos y en varias pruebas europeas de alto nivel, como la Strade Bianche, Milán-San Remo, Tirreno-Adriático, la Vuelta al País Vasco (Itzulia) y el Tour de Auvernia Ródano Alpes, antes conocido como Dauphiné.

Una temporada de consolidación

El ciclista de Ensenada viene de un año destacado, en el que portó la ‘maglia rosa’ durante 11 etapas en el Giro de Italia 2025 y alcanzó su victoria número 15 de la temporada al imponerse en el Gran Piamonte.

Estos resultados lo han consolidado como una de las grandes promesas del ciclismo internacional.

Del Toro reconoció que correr el Tour de Francia es un sueño que tenía desde niño.

“Es algo que siempre quise”, afirmó, al tiempo que expresó su orgullo por representar a México en el pelotón internacional y su deseo de algún día competir en la ronda francesa con el maillot tricolor.

Aunque admitió que el Giro de Italia sigue siendo una carrera especial para él y que le gustaría ganarla en el futuro, el mexicano aseguró que disputar el Tour es parte de su proceso de aprendizaje.

“No quiero ponerme presión, pero claro que me gustaría llegar algún día al nivel de Tadej”, concluyó.

Comentarios