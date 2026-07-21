El ciclista mexicano logró defender su posición en la clasificación general, donde se mantiene en el tercer lugar, además de conservar el maillot blanco

Inicio / Deportes / Isaac del Toro mantiene tercer lugar en Tour de Francia 2026

Isaac del Toro superó con éxito la única contrarreloj individual del Tour de Francia 2026 y dio un paso más en su objetivo de subir al podio en París.

El ciclista mexicano terminó en la quinta posición de la Etapa 16 y conservó el tercer lugar de la clasificación general cuando la carrera entra en su semana decisiva.

El corredor del UAE Team Emirates afrontó los 26 kilómetros contra el reloj con la misión de defender su posición frente a sus principales perseguidores y mantener la ventaja que ha construido a lo largo de la competencia.

Cabe señalar que la contrarreloj era considerada una de las etapas más importantes para los aspirantes al podio debido a las diferencias que suelen generarse en este tipo de recorridos.

Isaac del Toro fue uno de los últimos ciclistas en tomar la salida durante la mañana del martes y completó una sólida actuación que le permitió terminar entre los cinco mejores de la jornada.

El mexicano logró minimizar pérdidas frente a los especialistas y mantener intactas sus aspiraciones de finalizar entre los tres mejores del Tour de Francia 2026.

Tras la disputa de la Etapa 16, la clasificación general continúa encabezada por Tadej Pogacar, quien se perfila como virtual ganador de la edición 2026.

Detrás del esloveno se ubica Remco Evenepoel, mientras que Isaac del Toro conserva el tercer puesto y sigue dentro del podio provisional de la competencia.

Clasificación general provisional

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro Paul Seixas Juan Ayuso

El maillot blanco sigue en manos mexicanas

Además de mantenerse tercero en la clasificación general, Isaac del Toro conservó el liderato entre los jóvenes corredores del Tour.

El mexicano continúa portando el maillot blanco, una de las distinciones más prestigiosas de la carrera, que reconoce al mejor ciclista menor de 26 años.

Después de la Etapa 16, la clasificación de jóvenes quedó de la siguiente manera:

Isaac del Toro | Líder Paul Seixas | a 20 segundos Juan Ayuso | a 2 minutos y 31 segundos

La ventaja obtenida en etapas anteriores permitió al mexicano mantener el control de esta clasificación pese a la exigencia de la contrarreloj.

Se acerca una nueva prueba

El Tour de Francia 2026 continuará este miércoles con la Etapa 17, un recorrido de 174.7 kilómetros entre Chambéry y Voiron.

La jornada está catalogada como una etapa de transición con características favorables para los velocistas, aunque incluye sectores de media montaña antes de un tramo final predominantemente llano y en descenso durante los últimos 35 kilómetros.