El ciclista mexicano cruzó la meta en el lugar 59 durante una jornada dominada por los velocistas y marcada por una caída masiva en los metros finales

Inicio / Deportes / Isaac del Toro se mantiene en el Top 10 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro cumplió con una jornada de control en la Etapa 12 del Tour de Francia 2026 y conservó su posición dentro del Top 10 de la clasificación general.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG finalizó en el puesto 59 durante una etapa diseñada para los especialistas en velocidad, resultado que le permitió mantenerse en la séptima posición de la carrera más importante del ciclismo mundial.

La jornada estuvo marcada por un ritmo elevado y por una espectacular definición en los últimos metros, donde el belga Tim Merlier se llevó la victoria tras imponerse en un cierre caótico que incluyó una caída masiva a apenas 200 metros de la meta.

Aunque estuvo lejos de los primeros lugares de la etapa, Del Toro cumplió el objetivo principal del día: no perder tiempo frente a sus rivales directos en la clasificación general.

El mexicano sigue ubicado en la séptima posición de la competencia y continúa en la pelea por el maillot blanco al mejor corredor joven, clasificación en la que permanece tercero.

Las etapas llanas han servido para que los favoritos administren esfuerzos antes del regreso de la montaña, escenario donde Del Toro buscará recuperar terreno y acercarse a los puestos de privilegio.

Pogacar sigue al frente de la general

Después de 12 etapas disputadas, el esloveno Tadej Pogacar continúa liderando la clasificación general del Tour de Francia 2026.

Los diez primeros puestos quedan de la siguiente manera:

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Juan Ayuso Paul Seixas Florian Lipowitz Isaac del Toro Mattias Skjelmose Lenny Martínez Tom Pidcock

La lucha por el podio sigue cerrada y el mexicano se mantiene dentro del grupo que aspira a escalar posiciones en la segunda mitad de la competencia.

La etapa más larga espera al mexicano

El Tour de Francia 2026 continuará este viernes 17 de julio con la Etapa 13, considerada la más extensa de la presente edición.

El recorrido cubrirá 205.8 kilómetros entre Dole y Belfort, con un desnivel acumulado de 2 mil 400 metros que volverá a poner a prueba a los aspirantes de la clasificación general.

La ruta incluye dos ascensos importantes en la parte final: el Col des Croix y el histórico Ballon d’Alsace, una subida emblemática del ciclismo francés que podría generar diferencias entre los favoritos antes del descenso hacia la meta.