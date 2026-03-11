Isaac del Toro conserva el liderato en Tirreno-Adriático

El mexicano Isaac del Toro logró conservar el liderato general de la Tirreno-Adriático 2026, luego de concluir en el puesto 41 durante la tercera etapa disputada entre Cortona y Magliano de' Marsi.

Aunque no peleó por la victoria del día, el corredor del UAE Team Emirates cruzó la meta dentro del pelotón principal y mantuvo la maglia azzurra, el jersey que distingue al líder de la clasificación general en la tradicional “Carrera de los Dos Mares”.

La etapa, de 221 kilómetros, estuvo marcada por la lluvia constante, lo que elevó la dificultad del recorrido y obligó a los equipos a extremar precauciones durante gran parte de la jornada.

Un segundo clave para mantener el liderato

Uno de los momentos clave de la etapa llegó durante el esprint intermedio, donde Del Toro consiguió un segundo de bonificación que resultó determinante para sostener su ventaja en la clasificación general.

El equipo UAE controló el ritmo del pelotón para proteger al mexicano de caídas o incidentes en el asfalto mojado, estrategia que permitió al líder mantenerse bien posicionado hasta el final de la jornada.

Gracias a ese segundo extra, Del Toro amplió ligeramente su margen frente a sus perseguidores directos, demostrando inteligencia táctica en una etapa diseñada principalmente para velocistas.

Victoria de etapa para Tobias Lund Andresen

El triunfo de la jornada fue para el danés Tobias Lund Andresen, quien se impuso en el esprint final.

El corredor superó a rivales de peso como el belga Jasper Philipsen y Arnaud De Lie, que completaron el podio, mientras que el italiano Jonathan Milan terminó más rezagado tras lanzar su ataque demasiado pronto.

La jornada transcurrió con relativa calma durante la mayor parte del recorrido, con una única escapada protagonizada por el español Diego Pablo Sevilla, quien buscó puntos en la clasificación de la montaña antes de ser neutralizado por el pelotón.

Así marcha la clasificación general

Tras tres etapas, Del Toro se mantiene como líder con una ventaja mínima sobre sus rivales:

Isaac del Toro – 10:35:22

Giulio Pellizzari +0:04

Magnus Sheffield +0:14

Alan Hatherly +0:18

Primoz Roglic +0:19

Antonio Tiberi +0:21

Matteo Jorgenson +0:32

Javier Romo +0:35

Ben Healy +0:37

Santiago Buitrago +0:38

Además de la maglia azzurra, el mexicano también porta la maglia ciclamino, que premia la regularidad en los sprints, y la maglia bianca, destinada al mejor corredor menor de 25 años.

La carrera continuará este 12 de marzo con la cuarta etapa, un recorrido de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, que incluirá ascensos en los Apeninos como Ovindoli y el Valico delle Capannelle.

La jornada será más exigente que las anteriores y podría comenzar a definir la pelea por el liderato que actualmente defiende el joven ciclista mexicano.

Comentarios