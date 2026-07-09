El mexicano se mantiene como una de las revelaciones de la carrera y llegará a la séptima etapa con opciones de seguir escalando posiciones

Inicio / Deportes / Isaac del Toro sube al podio y ya es tercero del Tour de Francia

Isaac del Toro continúa escribiendo una de las mejores actuaciones de un ciclista mexicano en el Tour de Francia.

El corredor del UAE Team Emirates finalizó en el tercer lugar de la sexta etapa de la edición 2026 y escaló hasta la tercera posición de la clasificación general, consolidándose como uno de los protagonistas de la competencia.

La jornada fue ganada por su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, quien además asumió el liderato de la carrera tras una exhibición en la montaña.

Tenemos que hablar de lo que está haciendo Isaac del Toro 🇲🇽



Llegó como gregario al Tour de Francia y momentáneamente está en el tercer lugar solo por detrás de dos monstruos: su compañero Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.



En la carrera de hoy dio el jalón que rompió el pelotón… pic.twitter.com/NA6ri9PD5E — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 9, 2026

La sexta etapa tuvo movimientos decisivos en los kilómetros finales. A poco más de 40 kilómetros para la meta, el UAE Team Emirates lanzó una ofensiva en el ascenso que terminó por seleccionar al grupo de favoritos.

Del Toro respondió al ritmo impuesto por los hombres fuertes de la clasificación y logró mantenerse entre los mejores durante la parte más exigente del recorrido.

Su esfuerzo le permitió cruzar la meta en la tercera posición, detrás de Pogacar y de los principales contendientes al título.

El resultado confirma el gran momento que vive el joven mexicano, quien se mantiene firme en la pelea por los primeros lugares de la ronda francesa.

Así marcha la clasificación general

Tras la disputa de la sexta etapa, la clasificación general del Tour de Francia 2026 quedó encabezada por Tadej Pogacar, mientras que Isaac del Toro se colocó en el tercer puesto.

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Isaac del Toro Remco Evenepoel Juan Ayuso Paul Seixas Florian Lipowitz Lenny Martinez Mattias Skjelmose Egan Bernal

El Tour de Francia continuará este viernes 10 de julio con la séptima etapa, una jornada de 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos.

El recorrido presenta un perfil mayormente llano y únicamente contempla un puerto de cuarta categoría, por lo que se espera una definición masiva al sprint.

Los ciclistas pasarán por Mont-de-Marsan antes de llegar al centro de Burdeos, donde la meta estará ubicada frente al emblemático Monumento a los Girondinos.