Isack Hadjar llega a la F1 con RB para 2025 y completa parrilla

El último lugar disponible para la parrilla de la Fórmula 1 en la temporada 2025 ya tiene dueño. Isack Hadjar, joven piloto francés de 20 años, fue anunciado oficialmente como parte del equipo Visa Cash App RB (RB) a través de las redes sociales del equipo.

Su llegada se produce tras el ascenso de Liam Lawson a Red Bull, marcando un nuevo paso en la carrera del prometedor talento.

Hadjar, quien ha destacado en el Programa Junior de Red Bull, expresó su emoción por debutar en la máxima categoría del automovilismo.

“Este es un momento por el que he trabajado toda mi vida. Es un sueño hecho realidad para mí, mi familia y todos los que han creído en mí desde el inicio”, comentó el piloto en el anuncio oficial.

Además, reconoció el desafío que representa competir en la Fórmula 1. “Conducir un auto mucho más rápido y enfrentarme a los mejores pilotos del mundo será una gran curva de aprendizaje, pero estoy listo para dar lo mejor de mí. Espero trabajar y aprender de Yuki Tsunoda, quien tiene mucha experiencia y ha sido un referente dentro del Programa Junior de Red Bull”, agregó.

