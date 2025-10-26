Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T110938_601_c1c37d99cf
Jannik Sinner conquista Viena tras remontar a Zverev

Jannik Sinner vence a Zverev en Viena y logra su cuarto título de la temporada, acercándose a Carlos Alcaraz por el número uno mundial

El tenista italiano Jannik Sinner se consagró campeón del torneo de Viena, puntuable para la ATP, tras vencer al alemán Alexander Zverev en un emocionante partido de tres sets: 3-6, 6-3, 7-5.

Sinner, de San Candido, necesitó dos horas y media para superar a Zverev y sumar su cuarto título de la temporada, acercándose en la pelea por terminar el año como número uno del mundo frente al español Carlos Alcaraz.

La final inició con Zverev imponiendo su ritmo, logrando romper el servicio de Sinner en el cuarto juego y llevándose el primer set con solvencia. Sin embargo, el italiano reaccionó en el segundo parcial, quebrando el saque del alemán y manteniéndose sólido al servicio para forzar el set decisivo.

En el tercer set, Sinner mantuvo la firmeza, logró un quiebre crucial con 5-5 y cerró el partido sin ceder su servicio, conquistando así su segundo título consecutivo en Viena, tras el logrado en 2023.


