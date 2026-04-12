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Sinner destrona a Alcaraz en Montecarlo y será nuevo número uno

El tenista italiano Jannik Sinner venció al español en la final y se apoderó del título, además de recuperar la cima del ranking mundial

  • 12
  • Abril
    2026

El tenista italiano Jannik Sinner regresará al número uno del ranking mundial ATP a partir de este lunes, luego de conquistar el Masters de Montecarlo y culminar una impresionante racha de resultados.

Hace poco más de un mes, antes del torneo de Indian Wells, Carlos Alcaraz mantenía una ventaja de 3,150 puntos sobre Sinner.

Sin embargo, el italiano logró revertir la situación con títulos consecutivos en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

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Con ello, alcanzará 13,350 puntos en el ranking ATP, superando ligeramente a Alcaraz, quien quedará con 13,240 unidades.

Semana 67 en la cima

Sinner iniciará su semana número 67 como líder del ranking mundial, superando las 66 semanas que acumulaba el español, quien llegó a Montecarlo como número uno.

La última vez que el italiano ocupó la cima fue brevemente en noviembre pasado, tras ganar el Masters de París, antes de ceder el puesto durante las Finales ATP.

Entre los grandes de la historia

Con 67 semanas como número uno, Sinner se coloca en el puesto 12 entre los tenistas con más tiempo en la cima del ranking ATP, acercándose a figuras históricas como Stefan Edberg.

Además, su primer periodo como líder mundial, iniciado en junio de 2024, lo ubica en un selecto grupo junto a leyendas como Roger Federer, Jimmy Connors, Lleyton Hewitt y Novak Djokovic, quienes lograron mantenerse al menos un año en la cima en su primera etapa.

El ascenso de Sinner al número uno se consolidó con su reciente victoria en Montecarlo, donde venció a Alcaraz en la final.

Este título representa su tercer Masters 1000 consecutivo, confirmando su dominio actual en el circuito y consolidándolo como la principal figura del tenis mundial en la actualidad.

 


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