Japón abandona el CET y decide entrenar en El Barrial

La experiencia de la Selección de Japón en su campamento de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a dar un "volantazo" inesperado, pues el combinado nacional nuevamente cambió su sede de entrenamiento.

Recordemos que inicialmente el cuadro nipón tendría su sede momentánea en el Centro de Entrenamiento Tigres; sin embargo, dificultades con el pasto del lugar provocaron que la práctica de este miércoles se diera en las canchas de la Facultad de Medicina.

Ahora, la dirigencia puso sus ojos en las instalaciones del Monterrey para continuar con su preparación, pues recordemos que este predio es de los más completos de todo México, tanto así que la Selección de Túnez tendrá su base permanente aquí.

Japón 🇯🇵

Entrena demasiado intenso a pesar del intenso sol y el calor de Monterrey.



Está en su sangre, disciplina espectacular pic.twitter.com/tIhtAYyuzo — AlecsAguir El Regio Aguirre (@AlecsAguir) June 3, 2026

¿Por qué Japón rechazó entrenar en el CET?

Fuentes informaron que la razón detrás del cambio de sede para los "Samurai Blue" es la no tan buena condición del césped en el CET, pues debido a que recientemente se hizo el cambio de pasto de invierno a verano, esto, aunado a las malas condiciones climáticas en la ciudad, propiciaron que este no haya terminado de asentarse.

Con esto en mente, la delegación asiática decidió prevenir posibles lesiones y decidió moverse a un campo mucho más consolidado, como lo es el ubicado en el municipio de Santiago.

De momento no se ha confirmado si Japón entrenará en El Barrial hasta el 8 de junio, cuando partirá hacia su sede final en Nashville, donde ahora sí podrá concentrarse de lleno de cara a la Copa Mundial de 2026.

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