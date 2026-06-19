Monterrey se alista para tener el partido 1,000 de los mundiales

Todo está listo para que este sábado la Sultana del Norte sea el escenario del juego 1,000 de la justa futbolera: a las 22:00 horas, la selección de Túnez se mide a Japón en la cancha del Estadio Monterrey en la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

El partido número 1,000 en la historia de la justa representa un hito histórico para la FIFA, celebrando casi un siglo de historia futbolística desde Uruguay 1930. Este acontecimiento consolida a México como el epicentro de la Copa del Mundo al ser el único país en albergar tres ediciones.

Desde el primer encuentro mundialista hasta la edición actual, este duelo marca la histórica cifra de 1,000 partidos disputados en la máxima justa del futbol.

Monterrey quedó registrado oficialmente en los libros de récords de la FIFA al albergar este compromiso que involucra a las selecciones de Japón y Túnez.

Para enmarcar la ocasión, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otras personalidades internacionales (como la princesa Hisako de Takamado) harán acto de presencia. Incluso, el cuerpo arbitral utilizará un uniforme conmemorativo con vivos dorados y un parche especial con la leyenda “Partido 1,000”.

Ambos combinados, que jugarán este duelo especial, no han ganado en la fiesta de este año: los japoneses empataron 2-2 con Países Bajos, y los tunecinos cayeron 5-1 ante Suecia en el inmueble regiomontano.

Africanos y asiáticos se han enfrentado en seis ocasiones, con amplio dominio japonés: los nipones ganaron cinco partidos y los tunecinos se quedaron con uno. En Copas del Mundo solo se cruzaron una vez, también en fase de grupos, cuando Japón se impuso 2-0 como anfitrión en 2002 y consiguió la clasificación a los octavos de final.

Partidos históricos de la justa veraniega

La FIFA recuerda los encuentros que han marcado la historia de una competición que, en la actual edición de 2026, celebrará su partido número 1,000.

Juego Justa Fecha Fase Resultado Estadio 1 Uruguay 1930 Domingo 13 de julio Grupo 4 Francia 4-1 México Estadio de los Pocitos, Montevideo 100 Suiza 1954 Sábado 3 de julio Partido por el tercer lugar Austria 3-1 Uruguay Estadio Hardturm, Zúrich 200 Inglaterra 1966 Sábado 30 de julio La Gran Final Inglaterra 4-2 República Federal de Alemania Estadio de Wembley, Londres 300 Argentina 1978 Domingo 18 de junio Grupo A Italia 1-0 Austria Estadio El Monumental, Buenos Aires 400 México 1986 Lunes 16 de junio Octavos de Final Argentina 1-0 Uruguay Estadio Cuauhtémoc, Puebla 500 Estados Unidos 1994 Jueves 30 de junio Grupo D Grecia 0-2 Nigeria Estadio de Foxboro, Boston 600 Corea-Japón 2002 Jueves 6 de junio Grupo A Francia 0-0 Uruguay Estadio Asiad de Busán, Busán 700 Alemania 2006 Martes 27 de junio Octavos de Final España 1-3 Francia Estadio Copa Mundial de la FIFA, Hannover 800 Brasil 2014 Sábado 21 de junio Grupo G Alemania 2-2 Ghana Estadio Castelão, Fortaleza 900 Rusia 2018 Domingo 15 de julio La Gran Final Francia 4-2 Croacia Estadio Luzhnikí, Moscú 999 México-Estados Unidos-Canadá 2026 Sábado 20 de junio Grupo E Ecuador vs Curazao Estadio Kansas City (18:00 horas, tiempo de Monterrey) 1,000 México-Estados Unidos-Canadá 2026 Sábado 20 de junio Grupo E Túnez vs Japón Estadio Monterrey (22:00 horas, tiempo de Monterrey)

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