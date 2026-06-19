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Monterrey se alista para tener el partido 1,000 de los mundiales

Japón y Túnez protagonizarán este sábado el duelo que marcará un hito para la FIFA, con la presencia de Gianni Infantino y la princesa Hisako de Takamado

  • 19
  • Junio
    2026

Todo está listo para que este sábado la Sultana del Norte sea el escenario del juego 1,000 de la justa futbolera: a las 22:00 horas, la selección de Túnez se mide a Japón en la cancha del Estadio Monterrey en la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

El partido número 1,000 en la historia de la justa representa un hito histórico para la FIFA, celebrando casi un siglo de historia futbolística desde Uruguay 1930. Este acontecimiento consolida a México como el epicentro de la Copa del Mundo al ser el único país en albergar tres ediciones.

Desde el primer encuentro mundialista hasta la edición actual, este duelo marca la histórica cifra de 1,000 partidos disputados en la máxima justa del futbol.

Monterrey quedó registrado oficialmente en los libros de récords de la FIFA al albergar este compromiso que involucra a las selecciones de Japón y Túnez.

Para enmarcar la ocasión, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otras personalidades internacionales (como la princesa Hisako de Takamado) harán acto de presencia. Incluso, el cuerpo arbitral utilizará un uniforme conmemorativo con vivos dorados y un parche especial con la leyenda “Partido 1,000”.

Ambos combinados, que jugarán este duelo especial, no han ganado en la fiesta de este año: los japoneses empataron 2-2 con Países Bajos, y los tunecinos cayeron 5-1 ante Suecia en el inmueble regiomontano.

Africanos y asiáticos se han enfrentado en seis ocasiones, con amplio dominio japonés: los nipones ganaron cinco partidos y los tunecinos se quedaron con uno. En Copas del Mundo solo se cruzaron una vez, también en fase de grupos, cuando Japón se impuso 2-0 como anfitrión en 2002 y consiguió la clasificación a los octavos de final.

Partidos históricos de la justa veraniega

La FIFA recuerda los encuentros que han marcado la historia de una competición que, en la actual edición de 2026, celebrará su partido número 1,000.

JuegoJustaFechaFaseResultadoEstadio
1Uruguay 1930Domingo 13 de julioGrupo 4Francia 4-1 MéxicoEstadio de los Pocitos, Montevideo
100Suiza 1954Sábado 3 de julioPartido por el tercer lugarAustria 3-1 UruguayEstadio Hardturm, Zúrich
200Inglaterra 1966Sábado 30 de julioLa Gran FinalInglaterra 4-2 República Federal de AlemaniaEstadio de Wembley, Londres
300Argentina 1978Domingo 18 de junioGrupo AItalia 1-0 AustriaEstadio El Monumental, Buenos Aires
400México 1986Lunes 16 de junioOctavos de FinalArgentina 1-0 UruguayEstadio Cuauhtémoc, Puebla
500Estados Unidos 1994Jueves 30 de junioGrupo DGrecia 0-2 NigeriaEstadio de Foxboro, Boston
600Corea-Japón 2002Jueves 6 de junioGrupo AFrancia 0-0 UruguayEstadio Asiad de Busán, Busán
700Alemania 2006Martes 27 de junioOctavos de FinalEspaña 1-3 FranciaEstadio Copa Mundial de la FIFA, Hannover
800Brasil 2014Sábado 21 de junioGrupo GAlemania 2-2 GhanaEstadio Castelão, Fortaleza
900Rusia 2018Domingo 15 de julioLa Gran FinalFrancia 4-2 CroaciaEstadio Luzhnikí, Moscú
999México-Estados Unidos-Canadá 2026Sábado 20 de junioGrupo EEcuador vs CurazaoEstadio Kansas City (18:00 horas, tiempo de Monterrey)
1,000México-Estados Unidos-Canadá 2026Sábado 20 de junioGrupo ETúnez vs JapónEstadio Monterrey (22:00 horas, tiempo de Monterrey)

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