Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26165743135871_9733dbfb89
Deportes

Japón evita derrota y empata con Países Bajos en el Mundial 2026™

Países Bajos dejó escapar la victoria y Japón aprovechó una de sus últimas oportunidades para firmar un emocionante empate

  • 14
  • Junio
    2026

Japón volvió a demostrar que es una selección capaz de competir bajo presión y rescató un empate 2-2 ante Países Bajos en el arranque del Grupo F del Mundial 2026, en un partido que cambió por completo durante el segundo tiempo y que dejó a los Samuráis Azules con un punto de mucho valor.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu tuvo que reaccionar en dos ocasiones después de verse abajo en el marcador, haciendo valer la tenacidad y resiliencia que su propio técnico había destacado en la previa del encuentro.

Primer tiempo cerrado y sin claridad ofensiva

La primera mitad estuvo lejos del ritmo que ambos entrenadores habían anticipado. Países Bajos intentó llevar el control del balón, pero lo hizo sin profundidad suficiente para romper el bloque defensivo japonés.

El conjunto neerlandés movió la pelota de un lado a otro, con Frenkie de Jong como eje de circulación, aunque pocas veces encontró espacios para poner en aprietos al arquero Zion Suzuki.

Japón, por su parte, priorizó el orden defensivo y se mantuvo compacto cerca de su área, dejando pocas opciones para que la ofensiva naranja pudiera atacar con comodidad.

Las ocasiones más claras de Países Bajos llegaron mediante desbordes de Cody Gakpo y un par de intentos de Donyel Malen, mientras que Japón apenas generó aproximaciones aisladas con Keito Nakamura y Ueda antes del descanso.

El encuentro necesitaba una acción individual para salir del bloqueo, y esa apareció en el segundo tiempo por medio de Virgil van Dijk.

AP26165772073475.jpg

El capitán neerlandés aprovechó una segunda jugada tras un servicio lateral de Ryan Gravenberch y conectó un cabezazo preciso para colocar el balón pegado al poste, lejos del alcance de Suzuki.

El gol modificó por completo el desarrollo del partido. Japón se vio obligado a adelantar líneas y Países Bajos comenzó a encontrar los espacios que no había tenido durante la primera mitad.

Japón responde dos veces y evita la derrota

La reacción japonesa llegó poco después con un disparo de Keito Nakamura, quien sorprendió al arquero Bart Verbruggen para igualar el marcador y devolverle vida a los Samuráis Azules.

Sin embargo, Países Bajos volvió a tomar ventaja gracias a una gran definición de Crysencio Summerville, quien sacó un disparo cruzado de zurda para poner nuevamente al frente al conjunto dirigido por Ronald Koeman.

Cuando parecía que la Naranja Mecánica podía controlar el cierre del encuentro, Japón insistió hasta encontrar recompensa. Ya sin Takefusa Kubo, quien tuvo que abandonar el campo con molestias, el equipo asiático mantuvo la presión y encontró el empate en los minutos finales.

La jugada nació con un cabezazo de Koki Ogawa que terminó siendo rechazado y posteriormente desviado por Daichi Kamada, suficiente para vencer al arquero neerlandés y sellar el 2-2 definitivo.

7dd9d2f03b1b09e3c6875378c3f6ba3ac1b54123.jpg

Grupo F queda abierto tras un empate de alto voltaje

El resultado dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. Países Bajos se marchó con la impresión de haber dejado escapar una victoria que tuvo en sus manos, mientras que Japón rescató un punto que puede ser determinante en un grupo competitivo.

La preocupación para los japoneses estará en la evolución física de Kubo, una de sus principales figuras ofensivas, luego de retirarse con molestias en la segunda mitad.

Con este empate, el Grupo F queda abierto desde la primera jornada, a la espera de lo que ocurra con Suecia y Túnez, rivales directos en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

serena_williams_abierto_berlin_18b6b84f4e
Mexicana gana en dupla a Serena Williams en Abierto de Berlín
francia_mbapee_d8208f1bd0
Francia vence a Senegal 3-1 con doblete de Mbappé
nl_corredores_estadio_monterrey_a6107041c6
Crean lista de espera de suites del juego 1,000 del Mundial FIFA™
publicidad

Últimas Noticias

dd307727_c0d4_42c6_8eb3_ff5a7e464cd1_7f3725c54e
Basura y drenajes obstruidos movilizan cuadrillas municipales
1d30d4d6_ef60_4e54_a0c3_6ad6c19a3d88_a30ee6df1a
DIF Saltillo y gran cadena de cine fortalecen alianza
Inflacion_32c7a3c348
Lideran papa y naranja alzas en canasta básica
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
publicidad
×