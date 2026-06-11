Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_wataru_endo_5cefc47111
Deportes

Wataru Endo se baja del Mundial FIFA y se retira de Japón

El capitán de Japón anunció su baja de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por una molestia en el pie derecho, a la vez que anunció su retiro de la selección

  • 11
  • Junio
    2026

Todavía no empieza la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para Japón y la selección del sol naciente ya tiene una baja y el retiro de uno de sus jugadores.

Se trata de Wataru Endo, capitán y uno de sus referentes, quien causó baja de la preparación debido a una lesión, además de anunciar el fin de su trayectoria con el combinado nacional.

Fue mediante sus redes sociales que el jugador dio a conocer esta decision.

El volante de 33 años no pudo recuperarse totalmente de una molestia en el pie derecho y decidió no seguir forzando su estadía en la concentración del cuadro asiático.

“Por supuesto, siento frustración por no poder participar en esta Copa del Mundo, pero más que eso, me enorgullezco de haber crecido junto al equipo, liderándolo como capitán desde después de la Copa del Mundo de Qatar, hasta convertirnos en un grupo que puede hablar del ‘campeonato de la Copa del Mundo' como algo natural”, destacó el pivote asiático.

La salida de Endo de la selección representa una baja importante para la escuadra japonesa, que tratará de reemplazar al volante con Kaishu Sano, jugador de 25 años que milita en el Mainz 05 de la Bundesliga.

Otros jugadores que tendrán que dar un paso al frente tras la salida del capitán son el extremo de la Real Sociedad Takefusa Kubo y el central del Bayern Munich, Hiroki Ito.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26164221807412_11ca297323
Angelinos resisten amenaza en la novena y vencen 4-3 a los Rays
AP_26164121938823_66098fe0d4
EUA firma histórica goleada vs Paraguay en el Mundial FIFA 2026™
Chima_Ruiz_30bab052f1
'Chima' Ruiz deja el banquillo de la Jaiba Brava
publicidad

Últimas Noticias

AP_26164221807412_11ca297323
Angelinos resisten amenaza en la novena y vencen 4-3 a los Rays
droga_incautada_en_el_caribe_1d979921fe
Armada de Colombia decomisa cinco toneladas de estupefacientes
20260612_03_city_tour_turistico_02_140fe3b462
Presentan servicio de turibus para Nuevo León
publicidad

Más Vistas

escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Sampetrino procesado transaba con casas sin litigio
publicidad
×