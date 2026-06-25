Suecia, en tanto, tendrá enfrente a Francia, un rival de máxima exigencia que pondrá a prueba la solidez de los Vikingos

Inicio / Deportes / Japón y Suecia reparten puntos en el cierre del Grupo F

Japón y Suecia empataron 1-1 en el cierre de la fase de grupos, un resultado que dejó a ambas selecciones con vida en el torneo, aunque con caminos distintos rumbo a los dieciseisavos de final.

El conjunto asiático terminó segundo del Grupo F con cinco puntos y ahora tendrá una prueba de alto calibre frente a Brasil, mientras que Suecia avanzó como una de las mejores terceras selecciones y se medirá ante Francia, vigente subcampeona mundial.

Japón golpeó primero, pero Suecia respondió rápido

Después de un primer tiempo cerrado y con pocas ocasiones claras, Japón encontró el gol al minuto 56 mediante Daizen Maeda, quien definió dentro del área tras una gran asistencia de Ritsu Doan.

La jugada nació por el costado derecho, donde Yukinari Sugawara, Doan y Ayase Ueda se combinaron con precisión para desacomodar a la defensa sueca antes del pase final que dejó a Maeda en posición de definir desde el punto de penal.

Sin embargo, la ventaja japonesa duró poco. Al minuto 62, Anthony Elanga apareció con un potente zurdazo desde el vértice del área para colocar el balón pegado al poste y vencer al arquero Zion Suzuki, firmando el empate definitivo en el estadio de Dallas.

El empate acomodó a ambos en la siguiente ronda

El resultado no alteró demasiado los planes inmediatos de ambos equipos. Japón necesitaba ganar y esperar una caída de Países Bajos ante Túnez para aspirar al liderato, mientras que Suecia llegaba con margen suficiente para mantenerse entre las mejores terceras selecciones.

Con la victoria de Países Bajos por 3-1 sobre Túnez, el equipo neerlandés cerró como líder del Grupo F con siete puntos y enfrentará a Marruecos en la próxima ronda.

Japón, por su parte, quedó segundo con cinco unidades y tendrá uno de los cruces más exigentes de los dieciseisavos de final ante la pentacampeona mundial, Brasil, el próximo 29 de junio.

Más allá del marcador, ambos equipos encendieron algunas alertas antes del descanso por lesiones. El defensor sueco Isak Hien tuvo que dejar su lugar a Lucas Bergvall, mientras que Kou Itakura fue sustituido por Shogo Taniguchi.

En el trámite del encuentro, Suecia tuvo una oportunidad temprana a los seis minutos con un disparo de Alexander Bernhardsson, pero su remate no tuvo la fuerza suficiente para superar a Suzuki.

Japón cerró mejor el primer tiempo cuando Doan y Keito Nakamura se juntaron dentro del área, aunque el disparo del atacante fue desviado al tiro de esquina por el arquero Jacob Widell Zetterström.

Brasil y Francia esperan en dieciseisavos

Con el empate prácticamente útil para los dos, los entrenadores agotaron sus cinco cambios pensando en la ronda de eliminación directa, donde el margen de error será mínimo.

Japón se enfrentará a Brasil en un duelo que servirá como prueba definitiva para medir el nivel competitivo de una generación asiática que ha mostrado orden, velocidad y capacidad para competir en escenarios exigentes.

Suecia, en tanto, tendrá enfrente a Francia, un rival de máxima exigencia que pondrá a prueba la solidez de los Vikingos después de una fase de grupos que les permitió avanzar con cuatro puntos.