Japón y Suecia seguirán entrenando en el Estadio Universitario

Las selecciones de Japón y Suecia mantendrán su plan original de entrenamiento en el Estadio Universitario, luego de que fueran descartadas las versiones sobre un cambio definitivo de sede hacia El Barrial.

La posibilidad de una mudanza permanente comenzó a circular después de las declaraciones de futbolistas japoneses sobre las condiciones de las instalaciones utilizadas inicialmente en la UANL, situación que abrió especulaciones sobre una posible solicitud para modificar la sede de trabajo de ambas delegaciones.

Descartan cambio definitivo hacia El Barrial

Aunque Japón utilizó recientemente las instalaciones de El Barrial como parte de sus ajustes de preparación, el cambio no implica una modificación definitiva en el calendario de entrenamientos asignado para las selecciones que tendrán actividad en Monterrey.

Las peticiones relacionadas con un traslado permanente hacia el complejo ubicado en Santiago quedaron descartadas, por lo que Japón y Suecia continuarán conforme al programa establecido previamente.

El Estadio Universitario se mantiene como la sede contemplada para recibir los entrenamientos correspondientes de ambas selecciones durante su estancia mundialista en Nuevo León.

Estadio Universitario ya recibe adecuaciones

Como parte de los preparativos, el inmueble universitario ya comenzó a recibir elementos de branding y adecuaciones para albergar las prácticas de los equipos internacionales.

Estas acciones forman parte del proceso de acondicionamiento previsto para las sedes de entrenamiento para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el objetivo de cumplir con los requerimientos operativos y de imagen establecidos para el torneo.

La selección de Suecia tendría programado entrenar el 13 de junio, mientras que Japón realizaría su práctica el 19 de junio, de acuerdo con el calendario original.

Pese a que no habrá un cambio definitivo de sede, la estancia temporal de Japón en El Barrial dejó buenas impresiones entre los integrantes del combinado asiático.

El alcalde de Santiago, David de la Peña, señaló que los jugadores japoneses se mostraron satisfechos con las instalaciones y con el entorno del complejo deportivo.

"Me comentaron que está fenomenal, que está hermoso el paisaje, la cancha, están contentos de estar aquí", comentó.

La situación dejó claro que El Barrial funcionó como una alternativa temporal para la preparación japonesa, pero sin alterar de fondo la planeación oficial de entrenamientos en Monterrey.

Samuel García supervisa entrenamiento de Japón en Santiago

La presencia de la selección japonesa en El Barrial también contó con la visita del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien acudió al complejo deportivo ubicado en Santiago para observar parte de las actividades del combinado asiático durante su estancia en la entidad.

Durante el recorrido, el mandatario estatal estuvo acompañado por el alcalde de Santiago, David de la Peña, y representantes de las instalaciones deportivas, en una visita que formó parte de los preparativos que se realizan en Nuevo León para recibir a delegaciones internacionales.

La presencia del gobernador coincidió con los días en que Japón utilizó de manera temporal las canchas de El Barrial para sus entrenamientos, previo a continuar con su agenda rumbo a la competencia.

"Estamos en el barrial, viendo a entrenar a la selección de Japón; habrá juego amistoso el domingo, y el lunes se van a Nashville; así como se va Japón, llega Túnez el lunes y luego los suecos". Mencionó el gobernador Samuel García.





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