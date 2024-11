Javier Aguirre sale descalabrado tras derrota del Tri

La Selección Mexicana no solo se llevó una dolorosa derrota contra la Selección de Honduras en la Concacaf Nations League , sino que también salió descalabrado el entrenador Javier Aguirre.

El Tri cayó por marcador de 2-0 contra su similar de Honduras en el estadio General Francisco Morazán en la ciudad de Dan Pedro Sula.

Al finalizar el encuentro, el estratega mexicano se acercó al DT. de Honduras, Reinaldo Rueda, y en ese momento fue golpeado con una lata de cerveza que fue lanzada desde las gradas.

El objeto golpeó justo en la cabeza a Javier Aguirre provocandole una cortada de la que comenzó a sangrar.

El equipo médico de la Selección Mexicana le brindó la primera atención para detenerlo el sangrado.

Javier Aguirre regresó al vestidor en medio de los gritos de aficionados que durante todo el partido estuvieron lanzandole objetos.

Se responsabiliza de la derrota

Javier Aguirre, dijo tras la derrota ante Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, que el principal responsable de la derrota es él, y que tiene la fe de remontar en el juego de vuelta en Toluca, el día 19.

"No soy de señalar a nadie, el principal responsable de la derrota soy yo", recalcó Aguirre, quien le restó importancia a un golpe recibido en la cabeza con una lata que desde las gradas le lanzó un fanático al final del partido.

"Es fútbol", dijo sobre el golpe recibido, mientras que del partido enfatizó que "fue limpio, fue aguerrido, merecieron ganar ellos, no me queda más que felicitarlos, No sé de quejarme, es fútbol, un partido más, insisto, hay que reponernos".

