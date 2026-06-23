Tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur en sus dos primeros compromisos, el equipo dirigido por Javier Aguirre escaló tres posiciones en el Ranking FIFA

Inicio / Deportes / México escala al lugar 11 del Ranking FIFA y acaricia el Top 10

La Selección Mexicana sigue ganando terreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además de asegurar su boleto a los dieciseisavos de final y amarrar el liderato del Grupo A, el equipo dirigido por Javier Aguirre logró un importante ascenso en el Ranking FIFA gracias a sus victorias consecutivas en la fase de grupos.

Tras imponerse 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, el Tricolor avanzó tres posiciones en la clasificación mundial de la FIFA y pasó del puesto 14 al lugar 11, colocándose a las puertas del grupo de las diez mejores selecciones del planeta.

Con este movimiento, México acumula 1,721.78 puntos y se acerca a potencias como Alemania, Portugal y Bélgica, que actualmente ocupan posiciones dentro del Top 10.

Foto: FIFA

Con dos triunfos en dos partidos, tres goles anotados y ninguno recibido, el conjunto nacional se convirtió en el primer equipo en asegurar matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

México supera a Estados Unidos y Colombia

Uno de los efectos más relevantes de la actualización es que México logró colocarse por encima de selecciones tradicionalmente competitivas como Colombia y Estados Unidos.

Mientras México vive un momento de ascenso, su próximo rival atraviesa una realidad distinta.

La selección de Chequia cayó cuatro posiciones en la más reciente actualización del Ranking FIFA y pasó del lugar 40 al puesto 44, resultado de una serie de actuaciones que no lograron sostener su posición dentro de la clasificación internacional.

Los europeos buscarán reaccionar cuando enfrenten al Tricolor en la última jornada de la fase de grupos, un partido en el que todavía mantienen aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.