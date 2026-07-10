El extremo canadiense superó un raro cáncer infantil y desafió los pronósticos médicos para disputar su primera Copa del Mundo con Canadá en 2026

Inicio / Deportes / Jayden Nelson venció al cáncer y cumplió su sueño mundialista

Jayden Nelson, extremo de 23 años de edad del Austin FC de la Major League Soccer (MLS), cumplió uno de los mayores sueños de su carrera: disputar su primera Copa del Mundo con la selección de Canadá.

Su convocatoria para el Mundial 2026 llegó tras la baja por lesión del jugador de Tigres, Marcelo Flores, pero detrás de esa noticia hay una historia de superación que comenzó mucho antes de que soñara con ser futbolista profesional.

Cuando tenía apenas 18 meses de edad, Nelson fue diagnosticado con un raro cáncer de células germinales testiculares. Aunque la enfermedad entró en remisión, tiempo después reapareció y se extendió a los pulmones, agravando de forma considerable su estado de salud.

El pronóstico era desalentador. Los médicos advirtieron a su familia que las posibilidades de que pudiera llevar una vida físicamente activa eran mínimas… y que una carrera como futbolista profesional era, en ese momento, prácticamente impensable.

Sin embargo, Nelson logró vencer la enfermedad tras someterse a un tratamiento de quimioterapia y, con el paso del tiempo, fue declarado libre de cáncer. Aun así, continúa asistiendo periódicamente al hospital para realizarse controles médicos.

“Pude haber muerto, y el médico dijo que había casi ninguna posibilidad de que pudiera ser futbolista profesional o de llevar una vida particularmente activa. Pero desafié las probabilidades”, recordó el futbolista en una entrevista con GiveMeSport.

A más de dos décadas de aquel diagnóstico, el canadiense reconoce que escuchar a su familia recordar esos momentos sigue siendo conmovedor.

“Cuando escucho a mi familia contarme lo que pasamos juntos es difícil de oír y me pongo bastante emocional. Estoy agradecido de estar hoy aquí y de jugar futbol profesional”, expresó.

Nelson también explicó que compartir su historia tiene un propósito que trasciende el deporte.

“Quiero contar mi historia para que otros niños se inspiren a hacer lo mismo. Puedes salir de situaciones oscuras siendo más fuerte”, aseguró.

Antes de llegar al Austin FC, donde fue presentado en diciembre pasado, Nelson defendió los colores del Vancouver Whitecaps y del Rosenborg de Noruega.

Su adaptación al club estadounidense no fue sencilla, ya que varias lesiones complicaron sus primeros meses de competencia y pusieron en duda sus opciones de integrar la selección, que quedó eliminada en Octavos de Final de la justa 2026 al caer 3-0 ante Marruecos.