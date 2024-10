Jayden Daniels evita comparaciones con Lamar Jackson

Tan pronto como ingresó al draft de la NFL de 2024, el mariscal de campo de los Washington Commanders, Jayden Daniels, estaba destinado a ser comparado con el mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson.

Ambos ganaron el Trofeo Heisman: Jackson con Louisville en 2016, Daniels con LSU en 2023. Ambos podían arrasar con los equipos por aire o por tierra. Incluso terminaron en lugares similares, ambos en la región DMV.

Sin embargo, mientras los Ravens y los Commanders se preparan para enfrentarse el domingo, está claro que Daniels no quiere que lo encasillen en comparaciones con Jackson.

"Cuando estaba en la secundaria, me comparaban con otros jugadores. Me comparan con otros jugadores en la universidad, me comparan con otros jugadores en el draft... Voy a intentar ser único", dijo Daniels a los periodistas.

Hasta ahora, Daniels ha hecho exactamente eso: ha completado el 77,1 % de sus pases, el máximo de la NFL, mientras Washington ha comenzado con marca de 4-1 y ha tomado la delantera en la NFC Este.

"Al final del día, quiero ser conocido como Jayden Daniels y no como el próximo tal o cual", dijo Daniels.

