En el trade, Boston recibe a Paul George y múltiples selecciones del Draft, mientras Filadelfia forma un nuevo trío estelar junto a Joel Embiid y Tyrese Maxey

Inicio / Deportes / Jaylen Brown es traspasado a los 76ers desde los Celtics

La NBA vivió uno de los movimientos más impactantes del mercado de verano luego de que los Boston Celtics acordaran el traspaso de Jaylen Brown a los Philadelphia 76ers, poniendo fin a una de las duplas más exitosas de la liga junto a Jayson Tatum.

De acuerdo con información de la agencia de noticias AP, confirmada posteriormente por ESPN y The Boston Globe, Boston recibirá a Paul George, además de un importante paquete de selecciones del Draft que podría incluir dos elecciones de primera ronda y dos de segunda ronda.

El movimiento representa uno de los intercambios más relevantes de la temporada baja, luego de varios cambios protagonizados por figuras como Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Brandon Ingram y Ja Morant.

Boston rompe la dupla entre Jaylen Brown y Jayson Tatum

Con este traspaso, los Celtics desarman la sociedad conformada por Jaylen Brown y Jayson Tatum, quienes lideraron a la franquicia al campeonato de la NBA 2024.

Brown, nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de la NBA 2024, asumió un papel protagónico durante la temporada pasada debido a la ausencia de Tatum, quien se perdió gran parte del año tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles en los playoffs de 2025.

El escolta firmó los mejores números de su carrera con promedios de 28.7 puntos, 6.9 rebotes y 5.1 asistencias por partido, consolidándose como uno de los mejores jugadores de la liga.

Sin embargo, en los últimos meses surgieron versiones sobre un posible descontento de Brown después de conocerse que Boston lo incluyó en conversaciones de intercambio cuando Giannis Antetokounmpo estuvo disponible en el mercado.

"Nadie ha ganado más partidos combinados de temporada regular y playoffs desde que entré a la liga hace 10 años", escribió Brown recientemente en redes sociales.

Filadelfia forma un nuevo 'Big Three'

Con su llegada a los 76ers, Brown integrará un nuevo tridente ofensivo junto a Joel Embiid y Tyrese Maxey, dos de las principales figuras de la franquicia.

El equipo de Filadelfia buscará conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1983, luego de varios intentos fallidos con otras estrellas como Ben Simmons, James Harden y ahora Paul George.

Paul George cierra una etapa decepcionante con los 76ers

El intercambio también pone fin al paso de Paul George por Filadelfia, una etapa marcada por lesiones, bajo rendimiento y una suspensión de 25 partidos tras reprobar una prueba antidopaje.

El alero de 36 años promedió apenas 16.7 puntos durante sus dos campañas con los 76ers, muy lejos del nivel que mostró anteriormente con Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers.

El traspaso representa el primer gran movimiento realizado por el nuevo presidente de operaciones de los 76ers, Mike Gansey, quien asumió el cargo tras la salida de Daryl Morey y apuesta por convertir a Filadelfia en un serio contendiente al título de la NBA.