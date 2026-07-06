Enseñaba voleibol de playa… ¡y conquistó al mundo en el Mundial!

El portero caboverdiano pasó de entrenar a niños durante sus vacaciones a convertirse en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo

Al iniciar la justa veraniega de 2026 nadie conocía su nombre; hoy, millones de aficionados siguen de cerca su historia. Así fue como Josimar José Évora Dias “Vozinha”, el guardameta de Cabo Verde, pasó de combinar el futbol con su faceta como entrenador de voleibol de playa... ¡a convertirse en uno de los porteros más reconocidos de la actual fiesta del futbol.

Aprovechando los recesos de verano europeo, el veterano guardameta dedica sus vacaciones a enseñar este deporte a niños en Cabo Verde, colaborando con el Instituto Reis. Esta labor comunitaria le sirve además como acondicionamiento físico y se popularizó enormemente en redes sociales tras su destacada actuación mundialista.

Una de las grandes sorpresas de esta fiesta mundialista ha sido Cabo Verde, un archipiélago que nunca antes había clasificado al máximo torneo de la FIFA.

En su debut en Norteamérica 2026, la selección africana logró superar de forma invicta el Grupo H, dejando atrás a potencias históricas como España y Uruguay.

Detrás de esta histórica actuación apareció la figura de “Vozinha”, un arquero de 40 años de edad que militaba en la Segunda División de Portugal y que, fuera de las canchas de futbol, también desarrollaba su carrera como entrenador de voleibol de playa, disciplina en la que compartía su experiencia con nuevas generaciones.

Antes del silbatazo inicial del encuentro frente a España, Vozinha apenas contaba con 50,000 seguidores en Instagram. El mundo todavía no imaginaba lo que estaba por conseguir. En su debut mundialista, el portero mantuvo su arco en cero al realizar siete atajadas decisivas para rescatar un heroico empate 0-0 ante una de las selecciones favoritas del torneo, resultado que representó el primer punto mundialista en la historia de Cabo Verde.

Su actuación le valió el reconocimiento como Jugador del Partido y, durante la entrevista posterior al encuentro, se enteró en vivo de que, en apenas 90 minutos, se había convertido en tendencia mundial y había superado el millón de seguidores en redes sociales.

El fenómeno alrededor de su figura continuó creciendo cuando reveló que le habría gustado contar con la presencia de su madre en la Copa del Mundo, pero que había enfrentado dificultades con el trámite de su visa. La historia movilizó a miles de aficionados en redes sociales, quienes impulsaron una campaña para apoyar su caso. Días después, Ana Cândida Évora, su mamá, logró viajar a Estados Unidos para acompañar a su hijo en el momento más importante de su carrera.

Con el respaldo de su madre desde las tribunas, “Vozinha” volvió a ser protagonista en los empates de Cabo Verde ante Uruguay (por 2-2) y Arabia Saudita (por 0-0), resultados que sellaron un histórico e invicto pase a los Dieciseisavos de Final para la selección africana.

Sin embargo, el pasado viernes terminó la histórica aventura de Cabo Verde. En la primera ronda de eliminación directa, Argentina, vigente Campeona del mundo, necesitó de los tiempos extra para imponerse por 3-2. Aunque Lionel Messi consiguió marcarle un gol, “Vozinha” también protagonizó varias intervenciones decisivas y evitó otros cinco tantos del conjunto argentino.

Más allá de la eliminación, el guardameta cerró una Copa del Mundo inolvidable. De entrenar voleibol de playa durante su tiempo fuera del futbol pasó a convertirse en un fenómeno global, acumulando más de 20 millones de seguidores en redes sociales. Con esa cifra, el veterano arquero supera incluso a otros porteros de talla internacional como Emiliano “Dibu” Martínez, Manuel Neuer y Thibaut Courtois, consolidándose como una de las grandes historias de la fiesta del futbol.

Sí, Cabo Verde se quedó fuera de la justa veraniega 2026… pero “Vozinha” se quedo adentro de los corazones de los fans del balompié.