Tigres inicia el 2026 con triunfo, vence 2-1 a San Luis

En una fría noche en tierras potosinas, pero con un candente segundo tiempo fue el que se vivió esta noche en el Estadio Alfonso Lastras, en donde los Tigres de la UANL vencieron 2-1 y a domicilio al Atlético de San Luis. En duelo correspondiente a la primera jornada del Clausura 2026. Las anotaciones fueron obra por los de la ‘U’ un doblete de Marcelo Flores y por el ‘Atleti’ del italiano Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao.

Con este resultado el equipo del ‘Conde’ Pizarro recibe con un triunfo el 2026, a pesar de jugar la contienda en su mayoría con suplentes. Para la jornada 2, los de la UANL recibirán a Pumas el próximo miércoles 14 de Enero en el Estadio Universitario, la batalla iniciará en punto de las 21:06 horas.

La localía quiso, pero no supo como

El encuentro dio inicio posterior a cumplirse todos los protocolos establecidos por la Liga MX, con el sonar de su ocarina el Árbitro Central tapatío Daniel Quintero Huitrón se dio el inicio a la justa futbolera entre los de Guido Pizarro y los de Guillermo Abascal.

Los planteamientos presentados por ambos timoneles fueron muy similares, con una formación de 4-2-3-1 se podía constatar que los estrategas estudiaron a fondo a su rival deportivo en la búsqueda de contener y ofender al contrario dentro del rectángulo verde potosino.

Desde el inicio los del ‘Atleti’ se volcaron como un vendaval sobre el marco encomendado a Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque, quien vistió para este duelo en color rosa, donde tanto el nativo de Santa Fe, Argentina como su zona defensiva se plantaron como una muralla ante su rival.

Con el correr de los minutos, ambos equipos comenzaron a proponer, generando llegadas constantes por los costados y verticalmente en el centro del campo, aunado a los disparos de media distancia que ponían en peligro la cabaña defendida por sus arqueros que cerraban la cortina.

Si bien es cierto que, la escuadra potosina tuvo más llegada en la meta rival, los de la ‘U’ tuvo la mayor posesión del esférico. En la pantalla del coso ubicado en la Avenida Coral del Fraccionamiento Valle Dorado, se podía leer los 45 de tiempo corrido y el Juez Central Quintero Huitrón indicó agregar un minuto más de compensación; que al consumirse se marcó el final de la primera mitad.

Un cálido segundo tiempo donde cayeron los goles

Para el segundo tiempo, los amarillos regresaron al terreno de juego con una modificación al enviar al terreno de juego al brasileño Rômulo Zwarg en lugar de Bernardo Parra. Mientras que los rojiblancos salieron con el mismo once que conformaron desde el inicio de la batalla deportiva.

La temática era una copia al carbón de lo visto en la parte inicial, donde las alternancias eran evidentes. Pero, a los 48’ de tiempo corrido Marcelo Flores define de pierna izquierda en el área grande un centro de Jesús Garza, quien se internó por la pradera derecha de su ataque, para marcar el 1-0 en favor de los felinos.

La anotación cayó ‘como balde de agua fría’ para los de San Luis Potosí, pero las modificaciones en el terreno de juego no las ejecutaban los comandados por el ibérico Guillermo Abascal. No así su colega Pizarro envió al rectángulo verde a Diego Lainez y Juan Brunetta en lugar de Uriel Antuna y Édgar López.

A los 64’ de tiempo corrido vino la primera modificación en Atlético de San Luis, al enviar al campo a Fidel Barajas sustituyendo a Anderson Duarte. Pero, aún y cuando la localía se lanzó al frente en su totalidad, los de ‘negro total’ se replegaron en sus diversas zonas y supieron contrarrestar los embates potosinos.

Tanto lo intentaron los del ‘Atleti’ hasta que llegó el empate de 1-1 a los 73’ de tiempo corrido, cuando luego del cobro de un tiro de esquina João Pedro remata de cabeza y a quemarropa, que dejó sin oportunidad al cancerbero felino Nahuel Guzmán.

Y a los 76’ de acción vino el 2-1 en favor de los de la ‘U’, cuando nuevamente Marcelo Flores recibe una asistencia del recién ingresado André-Pierre Gignac y de zurda coloca el esférico al lado derecho de la portería defendida por Andrés Sánchez que nada pudo hacer para evitar la anotación.

Los del ‘Conde’ Pizarro se fueron al frente en la búsqueda de ampliar el marcador, lo que intentó por los diversos sectores del rectángulo verde potosino con llegadas principalmente por ambos costados de su ataque y tejiendo la trenza con toques precisos que desesperaban a la localía, quienes, recurrían al juego brusco para parar los embates universitarios.

Al llegar el minuto 90, el cuerpo arbitral comandado por Daniel Quintero Huitrón decidió agregar seis minutos de reposición, mismos que al consumirse se pitó el final de la contienda.

