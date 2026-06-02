José Neto es el nuevo head coach de Fuerza Regia

De cara a la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Fuerza Regia realiza un “enceste” de calidad, ya que su nuevo head coach será el brasileño José Neto.

José Alves dos Santos Neto, de 55 años de edad y nacido el 16 de marzo de 1971 en Itapetininga, Brasil, fue campeón del mundo a nivel clubes con el Flamengo.

Recientemente, Neto fue el entrenador de la selección nacional femenil de baloncesto de Brasil y del Selenge Bodons en la Liga de Baloncesto de Mongolia.

Neto ha sido el timonel principal del club brasileño Flamengo, club con el que ganó el Campeonato de la Liga FIBA Américas 2014 y la Copa Intercontinental FIBA 2014.

En septiembre de 2020, Neto firmó como entrenador principal del Petro de Luanda de la Liga de Baloncesto de Angola y la Liga Africana de Baloncesto.

Ganó el título de la Liga de Angola 2021 en su primera temporada y guio al Petro al tercer lugar en la Temporada 2022 de la BAL.

En la temporada 2021-2022, Neto y Petro ganaron la Triple Corona en Angola al ganar las tres competiciones (Liga, Copa y Supercopa de Angola). Dirigió a Petro hasta la final de la BAL 2022, donde su equipo perdió contra el US Monastir.

El 27 de mayo de 2022, un día antes de la Final, recibió el premio al Entrenador del Año de la BAL.

En 2023, Neto ganó la Copa de Angola una vez más con Petro. En abril, ganó su tercer campeonato consecutivo de la Liga de Angola y fue nombrado entrenador del año una vez más.

Dirigió al Petro a tres campeonatos de liga, dos títulos de copa, cuatro títulos de supercopa y una final de la BAL.

Neto también estuvo involucrado con la selección nacional masculina de baloncesto de Brasil, donde se ha desempeñado como entrenador principal y entrenador asistente.

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