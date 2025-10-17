Cerrar X
Deportes

Juegan torneo de golf a beneficio de niños y niñas con autismo

Todos los golfistas participantes compitieron, pero el triunfo fue ayudar durante el evento que se llevó a cabo en el Club de Golf La Herradura

  • 17
  • Octubre
    2025

Con el reto de recaudar fondos, la Asociación Regiomontana de Niños Con autismo, A.B.P. (Arena), llevó a cabo con gran éxito la 15ª edición de su Torneo Anual de Golf, realizado en el Club de Golf La Herradura, reuniendo a jugadores y empresas comprometidos con una misma causa: impulsar la inclusión y mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El evento tuvo como propósito recaudar fondos para los programas terapéuticos, educativos y de inclusión que la asociación brinda a las familias que acompañan día a día el desarrollo de sus hijos e hijas con autismo. Además, buscó sensibilizar a la comunidad sobre el respeto, la empatía y la inclusión de las personas con TEA en todos los ámbitos de la sociedad.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 12.20.39 AM.jpeg

A lo largo de la jornada, los participantes disfrutaron de un ambiente de convivencia, solidaridad y trabajo en equipo, reflejando los valores que caracterizan a Arena desde hace 27 años de labor continua en beneficio de la comunidad.

Arena extendió un agradecimiento especial a los jugadores y patrocinadores, cuya participación y compromiso fueron pieza clave para la realización del evento y para seguir impulsando los programas que transforman vidas.

Arena es una asociación sin fines de lucro de alta calidad en la atención que reciben niños, niñas y adolescentes con autismo y sus familias.


