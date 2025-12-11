Tigres ‘asusta’ a los Diablos Rojos del Toluca… ¡en la Liguilla!
Los de la UANL juegan este jueves la Ida de la final del Apertura 2025 ante los escarlatas, club al cual más veces han eliminado en la Fiesta Grande
- 11
-
Diciembre
2025
Tal parece que Tigres ya ha dado un paso hacia la conquista del título en la Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en la que enfrentará al Toluca.
Y es que los "Diablos Rojos" son el equipo al cual los de la UANL han eliminado en más ocasiones en la historia de la fase final de la Primera División del futbol mexicano.
Los felinos han dejado fuera de combate a los escarlatas en seis series, de un total de siete en las cuales se han visto las caras.
Y este jueves a las 20:00 horas, en la cancha del Estadio Universitario, ambos conjuntos protagonizarán la ida de la serie por el título del actual certamen del campeonato azteca.
Los "auriazules" protagonizarán su serie 83 de fase final, en la historia de la postemporada de la Primera División del futbol mexicano.
Ficha
Futbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Liguilla - La Final
Juego de Ida - Hoy jueves
Tigres Vs. Toluca
Estadio Universitario
20:00 horas
Azteca 7
En fase final de la Liga MX, Tigres ha eliminado…
6 veces al Toluca
5 veces al Cruz Azul
5 veces a Pumas
4 veces al Monterrey
4 veces al América
4 veces al León
3 veces al Santos
3 veces al Pachuca
2 veces al Puebla
2 veces al Necaxa
2 veces a Xolos
1 vez a UAG
1 vez a UdeG
1 vez a Atlante
1 vez a Monarcas
1 vez a Chivas
1 vez a Querétaro
1 vez a Jaguares
A los únicos dos conjuntos que ha enfrentado en fase final de Liga MX, y que no ha eliminado, es a: San Luis y Atlas
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas