Siboldi se niega a lanzar las campanas al vuelo

Tigres logró su cometido y se metió a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup al vencer en el duelo de vuelta al Orlando City con un marcador de 4-2, al respecto, Robert Dante Siboldi se pronunció contento por lo que hizo su equipo en el campo.

"Estamos muy contentos por el resultado, desempeño y funcionamiento del equipo, un partido muy bueno ante un gran rival como Orlando, no era fácil, lo sabíamos, pero los muchachos estaban muy comprometidos en sacar un gran resultado para seguir avanzando, desde inicio se intentó proponer, destacó la participación de Marcelo, pero yo destacó la de todo el equipo", comentó el timonel felino.

A pesar del buen resultado, Siboldi no lanza las campanas al vuelo, y confiesa que deben mejorar para la serie ante Columbus en los cuartos de final; "En estas instancias sabemos que mientras sigamos avanzando vamos a encontrar grandes equipos, Columbus es el campeón y en su momento nos enfocaremos en analizar su funcionamiento y analizar bien cómo tenemos que jugarle".

En las últimas semanas se habló mucho sobre el supuesto bajón futbolístico del equipo, pero el timonel auriazul está contento pues siente que su equipo va en ascenso; "A veces tenemos altibajos, siempre me ha gustado el equipo, a mí me gustó mucho el desempeño, no tuvimos la contundencia que se requiere, pero poco a poco vamos tomando el nivel, el ritmo, han sido viajes largos, sin duda que estoy feliz, no sólo en lo futbolístico, sino en el grupo humano, como todo ser humano, tenemos nuestros altibajos y ellos también tienen lo propio".

El próximo encuentro de los felinos será ante Mazatlán en el Volcán Universitario, y después ante Puebla, en las jornadas 12 y 13 respectivamente, la previa de lo que será la serie de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Columbus Crew.

Comentarios