Julián Araujo, nuevo jugador de Bournemouth de la Premier League

Se hizo oficial este martes la llegada de Julián Araujo a la Premier League con el AFC Bournemouth, siendo el quinto refuerzo del equipo y dejando así al club Barcelona, del que fue parte desde febrero de 2023.

A través de sus redes sociales, el AFC Bournemouth ya le dio la bienvenida a Araujo, quien se estrenará en el club a partir de la temporada 2024-2025.

El mexicano, de 23 años de edad, se va a Inglaterra por cinco años y con una cantidad de 10 millones de euros.

Neill Blake, director deportivo del AFC Bournemouth, aseguró que han seguido a Araujo desde hace tiempo, por lo que están encantados de que llegara al equipo. Además, describió al mexicano como un joven con mucho potencial.

Por su parte, el Barcelona confirmó el acuerdo con el equipo inglés para el traspaso de Julián Araujo.

