Penélope Cruz: La primera española en ganar un premio Oscar

La modelo y actriz Penélope Cruz ganó el premio a mejor actriz de reparto en 2009, y se convirtió en la primera mujer de su país en ganar un premio de la Academia.

Ganó la categoría por su papel en "Vicky Cristina Barcelona", dirigida por Woody Allen y donde compartió reparto con Scarlett Johansson y su marido, el actor español Javier Bardem, también ganador de un premio Óscar.

En esta cinta, Cruz interpretó a María Elena, una artista apasionada y emocionalmente compleja.

En su discurso, agradeció a sus compañeros nominados, al elenco de la película, a sus padres, hermanos y amigos. También dedicó el premio a los soñadores que aspiran a brillar en el mundo del arte.

Su paso por la alfombra roja inició desde el año 1994, como parte del elenco de Belle Époque, que aquella noche se llevó la estatuilla a mejor película extranjera. Aparte que, esta actriz se ha hecho famosa por entregar algunos de los mejores looks.

En su tercera participación de los premios, la imagen de Cruz se quedó grabada con el paso de los años ya que portaba un vestido largo negro de encaje y cristales con firma de Ralph Lauren.

En la noche más importante de su carrera, la madrileña lo apostó todo a este diseño de Pierre Balmain con más de 70 años, que la propia actriz compró en en la glamourosa tienda vintage de Beverly Hills Lily et Cie.

¿Porqué es relevante el premio de Pénelope?

La Academia reconoció su trayectoria profesional y su versatilidad, además la española demostró su talento en películas de alto impacto, y en un amplio panorama se consolidó como una figura clave en Hollywood.

Además, se dio a conocer que Penélope Cruz será una de las presentadoras invitadas en la 97ª edición de los Premios Oscar, junto a otros galardonador de la academia como: Scarlett Johansson, Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr, entre otros, el evento tiene fecha para el próximo 2 de marzo del presente año.

Meet your second slate of presenters for the 97th Oscars.



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars. pic.twitter.com/4BNu4dowHF