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Knicks remonta 29 puntos y vence 107-106 a los Spurs

Nueva York protagonizó una remontada histórica en el Madison Square Garden para imponerse a San Antonio y tomar ventaja en las Finales de la NBA

  • 10
  • Junio
    2026

Nueva York estalló de euforia este miércoles con la anotación de último segundo de OG Anunoby para darle la victoria a los Knicks por 107-106 ante los San Antonio Spurs y remontar así una desventaja de 29 puntos, convirtiéndose en la mayor remontada de la historia de las Finales de la NBA.

Con este triunfo, los Knicks toman una ventaja de 3-1 y quedan a una sola victoria de su primer anillo desde 1973, que podrían conquistar este próximo sábado en San Antonio.

Arranque demoledor de San Antonio

Los Spurs impusieron condiciones desde el inicio y tomaron una ventaja de 12-2 en los primeros minutos, además de cargar rápidamente de faltas a Karl-Anthony Towns.

Fue tanto el dominio de San Antonio en el primer cuarto que terminó 41-22 gracias a su efectividad ofensiva y a los problemas de los Knicks para encontrar ritmo.

Durante el segundo periodo, la diferencia no dejó de crecer, pues con una lluvia de triples liderada por Dylan Harper y De'Aaron Fox, los Spurs no dejaban reaccionar a Nueva York.

Y aunque Jalen Brunson intentó mantener con vida a los Knicks, los San Antonio llegaron al descanso con ventaja de 76-49, la mayor para un equipo visitante al medio tiempo en unas Finales de la NBA.

La reacción de Nueva York

Para la segunda mitad, los Knicks regresaron a la pista con la intención de superar a los Spurs, y vaya que lo hicieron, pues comenzaron a recortar la desventaja con una intensa defensa y el liderazgo de OG Anunoby y Brunson.

Esta reacción de Nueva York, y aunado a que San Antonio perdió precisión en el ataque, vio cómo su ventaja se reducía hasta dejar el marcador 90-75 al final del tercer cuarto.

Y lo más impresionante estaba a punto de llegar, pues, en el último cuarto, Nueva York completó una espectacular remontada.

A 1:22 del final, una canasta de Brunson daba a los Knicks su primera ventaja de todo el partido con 105-104.

Stephon Castle devolvió el mando a los Spurs desde el tiro libre con 30 segundos por jugar.

Balón a Brunson, que falló la canasta, dando a los Spurs la última posesión, pero Fox, en lugar de quemar tiempo o esperar la falta, intentó el tiro y falló, dando de nuevo la posesión a los Knicks.

Fue entonces cuando Anunoby palmeó el rebote de un triple fallado por Brunson y desató la locura en el Madison Square Garden. De la miseria a la gloria en 24 minutos.


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