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Knicks asaltan San Antonio y empiezan ganando las Finales de NBA

Nueva York se impuso 105-95 en el Juego 1 y tomó ventaja en la serie. El segundo duelo se disputará este viernes nuevamente en territorio texano

  • 03
  • Junio
    2026

Los New York Knicks asaltaron este miércoles el Frost Bank Center al vencer 105-95 a los San Antonio Spurs en el Juego 1 de las Finales de la NBA, tomando ventaja de 1-0 en la serie gracias a una brillante actuación de Jalen Brunson, quien firmó 30 puntos.

El conjunto neoyorquino extendió su extraordinario momento al conseguir su duodécima victoria consecutiva en estos playoffs, luego de eliminar a Atlanta Hawks, barrer a Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers, y colocarse a tres triunfos de conquistar su primer campeonato en 27 años.

Brunson lidera una remontada de carácter

Los Spurs llegaron a tener una ventaja de 14 puntos y dominaron gran parte del encuentro, impulsados por un sólido inicio del novato Dylan Harper, quien anotó diez unidades en el primer cuarto, la mayor cantidad para un debutante en unas Finales desde 1998.

Sin embargo, los Knicks mostraron una vez más su capacidad de reacción. Después de verse abajo 62-50 al inicio del tercer periodo, lograron igualar el marcador con una destacada actuación del dominicano Karl-Anthony Towns, quien terminó con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes.

Brunson, que incluso abandonó momentáneamente el partido por molestias en una rodilla tras un choque con Harrison Barnes, regresó para convertirse en la figura del encuentro al sumar 13 de sus 30 puntos durante el último cuarto.

Wembanyama no pudo evitar la derrota

Por San Antonio, Victor Wembanyama debutó en unas Finales de la NBA con 26 puntos y 12 rebotes, incluidos 11 puntos en el periodo definitivo, aunque su esfuerzo no fue suficiente para contener el cierre de los visitantes.

El francés recibió apoyo de Stephon Castle, quien aportó 17 unidades, y del propio Harper, que concluyó con 16 puntos. Julian Champagnie también tuvo una destacada primera mitad al conectar cinco triples.

Cuando parecía que los Spurs podían recuperar el control, tras un parcial de 9-0 que les devolvió la ventaja por 95-94, los Knicks respondieron con un cierre perfecto de 11 puntos sin respuesta para sentenciar el encuentro.

Con este resultado, los Knicks no solo toman ventaja en la serie, sino que además arrebatan la localía a los Spurs.

El segundo encuentro de las Finales de la NBA se disputará este viernes nuevamente en San Antonio, donde el equipo texano buscará igualar la eliminatoria antes de viajar al Madison Square Garden.


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