Spurs vence 115-111 a Knicks y respira en las Finales de la NBA

Los San Antonio Spurs mostraron una cara muy distinta a la de los dos primeros encuentros y consiguieron una valiosa victoria por 115-111 sobre los New York Knicks en el Juego 3 de las Finales de la NBA, disputado en el Madison Square Garden.

Con este resultado, San Antonio logró su primer triunfo en la serie y evitó quedar al borde de la barrida. El Juego 4 se disputará este miércoles nuevamente en Nueva York.

La figura del encuentro fue Victor Wembanyama, quien encabezó el ataque de los Spurs con 32 puntos. También destacaron Stephon Castle con 23 unidades, Dylan Harper con 13, mientras que De'Aaron Fox y Julian Champagnie aportaron 12 cada uno. Devin Vassell sumó 11 más para una ofensiva equilibrada de los texanos.

Por los Knicks, Jalen Brunson igualó los 32 puntos de Wembanyama, mientras que OG Anunoby agregó 28 y Josh Hart terminó con 16. Karl-Anthony Towns registró 11 puntos y ocho rebotes, mientras que Mikal Bridges fue limitado a una sola canasta tras su destacada actuación en el juego anterior.

Spurs dominan el inicio, Knicks responden

Después de 27 años sin recibir unas Finales de la NBA, el Madison Square Garden vivió un ambiente espectacular para un partido que se mantuvo cerrado hasta los últimos minutos.

San Antonio salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y encontró en Castle una pieza clave. El novato llegó al descanso con 18 puntos, incluso por encima de los 15 de Wembanyama.

Los Spurs cerraron el primer cuarto con ventaja de 33-22, pero Nueva York respondió con fuerza en el segundo periodo y ganó ese parcial 42-24 para irse al descanso arriba 64-57.

Brunson tomó el control ofensivo de los locales y encontró apoyo en Anunoby y Hart para completar la remontada. Un triple del base neoyorquino a falta de 4:18 minutos para el descanso le dio a los Knicks su primera ventaja del encuentro.

Wembanyama guía la reacción

Lejos de venirse abajo, los Spurs regresaron de los vestidores con renovada energía. Champagnie lideró la reacción mientras el entrenador interino Mitch Johnson administraba los minutos de Wembanyama pensando en el cierre del partido.

Al finalizar el tercer cuarto, San Antonio había recuperado la ventaja por 92-91, anticipando un desenlace de alta tensión.

Los visitantes comenzaron el último periodo con un parcial de 6-0 que les permitió abrir una diferencia que terminó siendo decisiva.

Uno de los momentos clave llegó cuando Wembanyama convirtió un triple con aparente falta incluida que habría ampliado la ventaja a doble dígito. Sin embargo, tras un desafío solicitado por el entrenador Mike Brown, los árbitros invalidaron la jugada por una infracción previa de Keldon Johnson.

A pesar de ello, los Spurs resistieron la presión final de Nueva York y aseguraron una victoria que les permite mantenerse con vida en la lucha por el campeonato.

Además de recortar la desventaja en la serie, San Antonio puso fin a la racha invicta de los Knicks en estos playoffs y evitó sufrir tres derrotas consecutivas desde la temporada 2025-2026.

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