Kyle Walker llega a Italia para fichar con el AC Milan

El capitán del Manchester City Kyle Walker llegó a Italia este jueves para someterse a un reconocimiento médico con el AC Milan antes de completar su traspaso al club italiano.

Walker, lateral derecho de 34 años y un pilar en el City desde 2017, le comunicó al entrenador Pep Guardiola a principios de mes que quería explorar una oportunidad en el extranjero.

En la defensa del City, Walker fue un jugador fundamental para la filosofía de juego de Guardiola por su velocidad y capacidad de recuperación.

Sin embargo, su rendimiento ha disminuido drásticamente debido a recientes problemas fuera del campo y perdió su lugar como titular.

En el Milan, Walker podría unirse a los también ingleses Fikayo Tomori y Tammy Abraham.

Davide Calabria, el capitán del Milan, también juega de lateral derecho.

Walker ganó seis títulos de la Liga Premier y uno de la Liga de Campeones con el City. Ha ganado 15 trofeos de envergadura desde que llegó al equipo procedente de Tottenham en 2017 y se ha establecido como uno de los mejores laterales derechos en la historia de la Premier.

🚨🔴⚫️ AC Milan have agreed deal to sign Kyle Walker from Man City, here we go!



Loan move with buy option clause not mandatory, salary covered by AC Milan with contract agreed.



Travel and medical being planned.



Manchester City’s captain ready for new chapter. pic.twitter.com/zmhZEj0Clv