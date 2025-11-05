Kyler Murray irá a la lista de lesionados por problema en el pie

Cardinals pondrá a Kyler Murray en lista de lesionados por problema en un pie

El quarterback de los Arizona Cardinals, Kyler Murray, será puesto en la lista de lesionados debido a un persistente problema en un pie que le ha hecho perderse los últimos tres partidos.

El head coach de Arizona, Jonathan Gannon, hizo el anuncio este miércoles, un día después de que confirmara que el veterano Jacoby Brissett será titular por cuarto encuentro consecutivo este domingo contra los Seattle Seahawks.

En su suplencia por Murray, Brissett ha lanzado para 860 yardas, seis touchdowns y una intercepción, estadísticas que hacen plantear la pregunta de si Murray sería titular si estuviera sano.

Los Cardinals (3-5) rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas este lunes contra los Dallas Cowboys.

En el juego contra Dallas, Brissett, de 32 años, completó 21 de 31 pases para 261 yardas y dos touchdowns en la victoria contra la estrella solitaria.

Murray está en medio de un contrato de cinco años por $230,5 millones de dólares, pero la ofensiva aérea del equipo se ubicó en el 30mo puesto de la liga durante los cinco encuentros que disputó antes de lesionarse contra los Titans de Tennessee el 5 de octubre.

Gannon comentó que una lesión en el pie es particularmente difícil para Murray debido a las habilidades del mariscal de campo, que se destaca por su capacidad para escabullirse y correr.

La estancia de Murray en la lista significa que tres de sus últimas cuatro temporadas han sido fuertemente afectadas por lesiones, pues se perdió los últimos seis duelos de la temporada 2022 y los primeros nueve de 2023 debido a un desgarro del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

