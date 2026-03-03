Arizona liberará a Kyler Murray para iniciar nueva reconstrucción

Los Arizona Cardinals iniciarán un proceso de reconstrucción y, como parte de ese plan, el quarterback Kyler Murray ya no continuará con la franquicia.

De acuerdo con la NFL, el equipo le informó al mariscal de campo de 28 años que será liberado la próxima semana, cuando comience oficialmente el “año nuevo” de la liga.

El propio Murray confirmó la noticia a través de su cuenta en X, donde agradeció el respaldo recibido durante su etapa en Arizona.

“A todos los que me apoyaron, mi familia y a mí durante mi estadía en Arizona, desde el fondo de mi corazón, les doy las gracias”.

El quarterback también ofreció disculpas a la afición por no haber podido cumplir con las expectativas que acompañaron su llegada.

“Mi mayor deseo era ser el que le pusiera fin a la sequía de 77 años de esta organización. Lamento haberles fallado. Les deseo lo mejor a esta comunidad y a mis hermanos”.

Murray fue seleccionado con el pick número uno global del Draft 2019, con la esperanza de convertirse en el líder que guiara a la franquicia a ganar su primer Super Bowl.

Con los Cardinals disputó 87 partidos, acumulando 20,460 yardas por pase, 121 touchdowns y 60 intercepciones. Además, fue convocado en dos ocasiones al Pro Bowl y registró una aparición en playoffs.

¿Cuál será su próximo destino?

Con su inminente ingreso a la agencia libre, varios equipos han sido vinculados como posibles destinos para el quarterback, entre ellos los New York Jets, Cleveland Browns, Atlanta Falcons y Pittsburgh Steelers.

Murray aseguró sentirse listo para asumir un nuevo reto en la liga y comenzar una nueva etapa en su carrera.

