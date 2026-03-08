Podcast
Agencia libre de NFL arrancará con 52 horas de negociación legal

Los quarterbacks Kirk Cousins ​​y Kyler Murray también buscarán nuevos equipos porque sus clubes los dejarán en libertad

  • 08
  • Marzo
    2026

La National Football League (NFL) aseguró que se encuentra lista para iniciar con el periodo de agencia libre de 52 horas el próximo lunes.

patriots nfl ap

Entre los que se encuentran en el foco de los inversionistas se encuentra Trey Hendrickson, Mike Evans y el MVP del Super Bowl, Kenneth Walker III, debido a que se encuentran libres de firmar contrato con otro equipo.

Por su parte, los quarterbacks Kirk Cousins ​​y Kyler Murray también buscarán nuevos equipos porque sus clubes los dejarán en libertad.

Los equipos pueden empezar a negociar con los agentes de los jugadores que se convertirán en agentes libres sin restricciones el lunes, antes de que sus contratos expiren al inicio del nuevo año de la liga.

seahawks nfl

Reglas y términos dentro de negociación legal

Estas son algunas de las reglas y términos que se tienen que respetar en el periodo de negociación legal:

  • El periodo de negociación de dos días se aplica solo a los jugadores que serán agentes libres sin restricciones.
  • Cualquier jugador con cuatro o más temporadas acumuladas cuyo contrato haya expirado se convierte en agente libre sin restricciones
  • Agentes libres restringidos son jugadores con tres temporadas acumuladas con una oferta calificada

NFL Broncos

  • Un jugador franquicia exclusiva no puede firmar con otro club y recibirá una oferta promedio mayor con respecto a los cinco salarios más altos en la posición
  • El tope salarial es de 301.2 millones de dólares por club
  • Un equipo puede trasladar espacio del tope salarial de un año de liga al siguiente al presentar un aviso a la NFL

