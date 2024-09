‘La afición regia es fiel y cariñosa', asegura El Hijo del Santo

El Hijo del Santo, luchador mexicano, está cerca de retirarse de los cuadriláteros como gladiador activo, pero quiere tener un adiós digno… y por ello realizará ‘la gira de despedida’, con la batalla ‘todo por el todo’, la cual presentará en la Arena CDMX el domingo 22 de este mes de septiembre, y el domingo 13 de octubre en la Arena Monterrey, ambos eventos a las 17:00 horas.

En entrevista exclusiva con El Horizonte, el hijo del enmascarado de plata reveló por qué eligió a la Sultana del Norte para despedirse de la afición regiomontana.

“Debuté aquí en Monterrey en la plaza de toros Monumental Monterrey en 1983. Estábamos filmando una película en Nuevo Laredo que se llamaba ‘Frontera sin ley’, y la lucha que tuve aquí en Monterrey fue filmada para esta película, todavía estaba René Guajardo, él estaba como promotor con la División del Norte, que era su empresa. Esa tarde me enfrenté por primera vez al Negro Casas, ahí lo conocí.

“Tengo máscaras importantes que he ganado aquí en Monterrey, la del Espanto Junior, la de Skeletor, la cabellera también del Espanto, aquí me hice Campeón mundial por primera vez en peso welter de la WWA, en la Monumental Monterrey… tengo una historia importante aquí en Monterrey, tanto en la plaza de toros como en la Arena Coliseo y en la Arena Solidaridad. La de Monterrey es una afición muy fiel y muy cariñosa con El Hijo del Santo, me da tristeza decirles adiós, pero quiero que me acompañen”, dijo en la charla.

¿Cómo surgió la idea de realizar la gira de despedida?, se le preguntó.

“Esta gira de despedida comencé a planearla en 2014 porque tuve una lesión en las cervicales, aquí en Monterrey, en un triangular con Doctor Wagner Junior y L.A. Park, participé con ellos y L.A. Park me hizo un martinete y me lesionó las vertebras. Los doctores en ese momento estaban un poco pesimistas, me dijeron que tuviera cuidado, que me podría quedar paralítico y que me tendrían que operar.

“Sin embargo, tuve la fortuna de ir a Houston y los doctores de ahí me dijeron que no era necesaria la operación, pero que me alejara por lo menos dos años de cualquier actividad física, entonces… ¡imagínate cómo me sentía!, de manos amarradas, no podía ir al gimnasio, no podía levantar una pesa, no podía luchar”, respondió.

“Gracias al apoyo de mi familia, a su compañía, a su ánimo, pude salir adelante, y ahí precisamente surgió la idea de decir adiós; para qué exponerse, sin embargo, mira todos los años que han pasado y afortunadamente pude seguir luchando, ya más eventualmente, pero ya el próximo viernes 18 de octubre voy a cumplir mi aniversario 42 como luchador activo (debutó el lunes 18 de octubre de 1982)”, añádió.

Las fechas de la gira de despedida tienen un significado especial para El Hijo del Santo.

“La gira inicia el domingo 22 de septiembre en la Arena CDMX, elegí el 22 de septiembre porque el día 23 de septiembre es el natalicio de El Santo, quien nació un 23 de septiembre de 1917… pero el 23 de septiembre de este año será lunes, entonces, por eso se eligió el 22.

“Y la gira continúa después por Querétaro, por León y posteriormente venimos aquí a Monterrey… y va a seguir a Mérida, después vamos a Londres, que es un lugar importante para mí porque una parte de mi carrera la viví en Londres; y ya el próximo año voy a Xalapa y a Guadalajara. Si físicamente no me siento mal y sigo bien me gustaría despedirme del público de Japón. Y quizás mi última lucha pudiera ser el 26 de julio del próximo año, porque un 26 de julio de 1942 debutó El Santo. Me gustaría que en esa fecha fuera el adiós definitivo de El Hijo del Santo, pero todo depende de cómo se vayan dando las cosas”, platicó.

Foto: Erika Vázquez

