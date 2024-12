LA Galaxy vence 2-1 a NY Red Bulls para ganar su sexta MLS

Joseph Paintsil y Dejan Joveljic anotaron en el primer tiempo, y el LA Galaxy ganó su sexto campeonato de la Copa MLS, un récord, con una victoria de 2-1 sobre los New York Red Bulls el sábado.

Después de marcar dos veces en los primeros 13 minutos de la final con goles de sus delanteros estrella, el Galaxy mantuvo su ventaja durante un segundo tiempo sin goles para levantar el trofeo más grande de la liga por primera vez desde 2014.

La franquicia más exitosa de la MLS luchó durante la mayor parte de la década pasada, incluso terminando en el puesto 26 entre 29 equipos de la liga el año pasado. Pero el Galaxy cambió todo esta temporada con una nueva alineación de alto rendimiento que terminó segunda en la Conferencia Oeste y luego avanzó a través de los playoffs con un impresionante total de 18 goles en cinco partidos para ganar otra corona.

Sean Nealis anotó para los Red Bulls, séptimos sembrados, cuya improbable carrera en los playoffs terminó a una victoria de su primer campeonato. Con la plantilla más joven de la liga, los Red Bulls estuvieron a punto de convertirse en el equipo con la clasificación más baja en ganar el torneo de playoffs de la MLS en el primer año bajo el mando del entrenador alemán Sandro Schwarz.

El portero del Galaxy, John McCarthy, realizó cuatro atajadas para ganar su segundo título de la MLS en tres temporadas. Fue el Jugador Más Valioso de la Final de la Copa MLS 2022 para el rival de la ciudad del Galaxy, Los Angeles FC.

El Galaxy ganó este título sin quizás su jugador más importante. Riqui Puig, el mediocampista creador de juego de Barcelona que dirigió su ofensiva impresionantemente toda la temporada, quien se rompió un ligamento de la rodilla la semana pasada en la final de la Conferencia Oeste.

Puig vio el juego en traje, pero sus compañeros no lo habían olvidado: después de que su reemplazo, Gastón Brugman, asistiera en el primer gol de LA con un pase excelente, Paintsil levantó la camiseta de Puig a sus aficionados durante la celebración.

Brugman fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Copa MLS después de una actuación dominante en el mediocampo. El uruguayo no había comenzado un partido para el Galaxy desde el 5 de octubre, jugando solo como suplente en la postemporada antes de la final.

Paintsil puso al Galaxy adelante en el minuto nueve cuando corrió hacia ese sublime pase de Brugman y remató en lo que fue su 14to gol de la MLS, incluyendo cuatro en los playoffs, en la destacada primera temporada del delantero ghanés.

