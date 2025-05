Piastri domina y gana el Gran Premio de Miami

Oscar Piastri volvió a dar una exhibición al volante del MCL39 y se llevó el triunfo en el Gran Premio de Miami, afianzándose como líder del Mundial de Pilotos, donde aumentó la diferencia con su más cercano perseguidor, Lando Norris.

El "Chico Canguro" comenzó como cuarto lugar en la clasificación y no tardó mucho en emparejarse con Max Verstappen, quien arrancó desde la pole position.

La batalla entre ambos por la cima fue corta, pero con mucha emociones por la presión del australiano, que llegó a poner nervioso al tetracampeón del mundo, quien se pasó de largo en una frenada, lo que le dio espacio a Piastri para ponerse como líder.

Ese no fue el único revés para el neerlandés, pues también fue superado al poco tiempo por Lando Norris, quien tuvo la vuelta más rápida, pero aun así no le alcanzó para pelear el liderato con su compañero de equipo, que dominó la carrera a placer.

Otro de los puntos más importantes de la carrera fue el quinto puesto obtenido por Alex Albon, que mantiene a Williams como uno de los mejores constructores.

Además, la en Ferrari comenzaron a brotar problemas entre los pilotos, pues cuando ambos se emparejaron en la pista, le pidieron a Hamilton que no peleara la posición con Leclerc, sino que manejara el ritmo del tráfico que estaba detrás de ambos, algo que incialmente no le pareció al siete veces campeón del mundo.

