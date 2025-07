Lamine Yamal hereda el '10' y renueva con el Barcelona

El FC Barcelona hizo oficial la renovación de Lamine Yamal hasta junio de 2031, en un acto institucional encabezado por el presidente Joan Laporta, acompañado del vicepresidente deportivo Rafa Yuste, el director deportivo Deco, y el agente del jugador, Jorge Mendes.

La firma, acordada desde el pasado 27 de mayo, se escenificó con un anuncio que marca un antes y un después: Lamine portará el dorsal número 10, uno de los más icónicos en la historia del club.

Cabe destacar que el número 10 del Barça ha sido usado por grandes ídolos como Ronaldinho (2003-2008), con 95 goles y 8 títulos, y Lionel Messi (2008-2021), quien dejó una marca histórica con 672 goles en 778 partidos y 35 títulos. Después fue heredado por Ansu Fati (2021-2024), sin el mismo impacto por lesiones.

Ahora, el relevo recae en Lamine Yamal, con apenas 18 años y ya consolidado como internacional con España. Su elección representa no solo una apuesta deportiva, sino también un mensaje institucional de confianza en La Masia.

En homenaje a su barrio natal, el club presentó la campaña visual “De Rocafonda al mundo”, con un mural en Mataró que muestra al jugador celebrando, y referencias a su paso por La Masia. La pieza artística refuerza el relato de un joven que pasó de las canchas municipales al estrellato europeo.

La jornada tuvo un componente emocional con la presencia de su abuela Fátima, figura clave en su vida, quien lo acompañó en el acto oficial en las oficinas del Camp Nou.

