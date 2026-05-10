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Deportes

Lamine Yamal conoce a Olivia Rodrigo en Clásico de Barcelona

El joven futbolista español Lamine Yamal vivió un momento especial este domingo 10 de mayo de 2026 al conocer a la cantante estadounidense Olivia Rodrigo

  • 10
  • Mayo
    2026

El joven futbolista español Lamine Yamal vivió un momento especial este domingo 10 de mayo de 2026 al conocer a la cantante estadounidense Olivia Rodrigo en el Spotify Camp Nou, horas antes del esperado duelo entre FC Barcelona y Real Madrid.

El encuentro se produjo en el césped del estadio durante los preparativos previos al partido, generando gran atención tanto entre los asistentes como en redes sociales, donde circularon imágenes y videos del momento.

La presencia de Olivia Rodrigo en el estadio forma parte de la colaboración entre el club azulgrana y Spotify, que en los partidos de alto perfil incorpora activaciones especiales conocidas como “jersey takeovers”.

En esta ocasión, el FC Barcelona lució una camiseta especial en la que el logotipo habitual de Spotify fue reemplazado por el emblema de la artista, convirtiendo a Olivia en la protagonista simbólica del Clásico.

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Interacción previa al partido

Durante el calentamiento previo al encuentro, Yamal, quien no participó en el partido debido a una lesión, fue visto conversando brevemente con la cantante en el terreno de juego.

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Pese a no poder estar disponible para el encuentro deportivo, el joven futbolista se mostró relajado y sonriente durante el intercambio, en un ambiente distendido que combinó música y fútbol en uno de los eventos más mediáticos del calendario deportivo.

La visita de Olivia Rodrigo al Camp Nou también estuvo acompañada de otras actividades promocionales relacionadas con la campaña del “Billions Club” de Spotify, reforzando la conexión entre la industria musical y el deporte de élite.

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Este tipo de colaboraciones se ha convertido en una tradición en partidos clave del FC Barcelona, consolidando una estrategia global que busca fusionar entretenimiento, cultura pop y fútbol en un mismo espectáculo.


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